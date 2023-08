PSG-Lens : préparez le pop-corn !

Ce samedi soir au Parc des Princes (21h), le PSG reçoit Lens pour son premier gros rendez-vous de la saison. Un affrontement entre les deux représentants français en Ligue des champions en quête d'un premier succès pour affirmer leurs ambitions.

À l’image de n’importe quelle recette de cuisine, il y a trois ingrédients pour qu’un match de foot ait des chances d’être agréable à suivre : un bel écrin, deux bons coachs et 22 acteurs armés pour se rendre coup pour coup pendant plus de 90 minutes. Le tout saupoudré d’un peu d’enjeux, pour la forme. Cela tombe bien, ce PSG-Lens (21h) remplit absolument tous les critères énoncés ci-dessus en cette fin août. Au Parc des Princes, Luis Enrique et Franck Haise tenteront de se faire vaciller tour à tour pour enfin offrir à leur écurie un premier succès cette saison, à l’aube de la reprise de la Ligue des champions où Parisiens et Lensois auront la responsabilité de représenter la France.

Une « affiche européenne » pour Paris

Pour présenter ce choc hexagonal, Luis Enrique n’a d’ailleurs pas hésité à rappeler le contexte européen de ce genre d’affiche avant d’encenser l’équipe de Franck Haise : « Je considère le match de samedi comme une rencontre de Ligue des champions. Je trouve que c’est une équipe qui met beaucoup de rythme et qui génère des occasions. Je pense que ce sera un match charnière pour les deux équipes. C’est un match qui sera, j’espère, intéressant. J’espère surtout qu’il y aura une première victoire et qu’on pourra célébrer avec nos supporters. Mais ce sera difficile. » Difficile, forcément, car depuis le retour dans l’élite de Lens en 2020, le bilan des affrontements entre Rouge et Bleu et Sang et Or est à l’équilibre : 2 victoires chacun et 2 nuls. Le seul fait historique qui pourrait alors rassurer le coach espagnol du PSG serait que le RCL n’a plus gagné au Parc des Princes en Ligue 1 depuis le 5 novembre 2006 (1-3, doublé de Daniel Cousin).…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com