PSG-Lens : L’heure de parler football

Seko FOFANA of Lens and MARQUINHOS of PSG during the Ligue 1 Uber Eats match between Lens and PSG at Stade Bollaert-Delelis on January 1, 2023 in Lens, France. (Photo by Franco Arland/Icon Sport)

Plongé dans l'affaire Galtier, le football français se prépare tout de même à vivre un moment fort de sa saison sur le plan sportif. Epoustouflant depuis des mois, le RC Lens de Franck Haise peut-il déboulonner le PSG sur sa pelouse ?

Venu se présenter devant la presse pour une prise de parole particulièrement attendue, Christophe Galtier l’aura répété à plusieurs reprises : ce PSG-Lens est un « grand rendez-vous à préparer » pour sa bande. Avant d’assurer : « le temps que j’ai pris pour le préparer m’a permis d’évacuer tout ce qui était dit sur moi ». Au-delà des effets d’annonce et de la volonté du technicien francilien de parler d’autre chose que de l’affaire qui secoue le microcosme du ballon rond depuis plusieurs jours, l’intéressé n’a pas tort. En attendant que la justice, en qui Galette a assuré avoir « confiance », fasse sont travail et que la vérité ne finisse de monter les escaliers, profitons de ce que nous offre le terrain : un magnifique choc au sommet de la Ligue 1.

Jouez Messieurs

Loin de la tension maximale de son déplacement à Lyon un soir de mai 2002, ce court déplacement dans l’ouest de la capitale diffuserait presque un parfum de finale pour le RC Lens. Auteurs d’un sans-faute face à leurs concurrents pour la Ligue des champions, les Sang et Or débarquent au pied de la Tour Eiffel à la fois sûrs de leur fait et libérés de toute pression, forts de leurs 63 points, un record à ce stade d’une saison au milieu des corons. Leur meilleure recette. « C’est un tournant surtout si Paris l’emporte » , concédait Franck Haise vendredi, interrogé sur l’importance de la partie dans la course au titre. Car oui, course au titre il y a cette saison en Ligue 1. « S’il existe des doutes, ils seront levés. Quant à nous, on maintient notre ligne droite pour aller chercher la meilleure place possible avec pour objectif de rester concentrés sur cette rencontre, puis de rivaliser contre chacun de nos prochains adversaires », déballait ensuite le technicien, qui s’apprête à affronter Monaco et Marseille dans les prochaines semaines.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com