PSG Leipzig OL Bayern Platini Rummenigge

À eux deux, ils pèsent cinq Ballons d'or, deux Euros, trois coupes d'Europe des clubs champions et une palanquée de titres nationaux. Aucune coupe du monde en revanche, mais deux demi-finales chacun. À chaque fois l'un contre l'autre: Séville 82 et Guadalajara 86. Quoi de mieux donc, que de réunir Michel Platini et Karl-Heinz Rummenigge, capitaines respectifs et emblématiques des Bleus et de la Mannschaft, pour discuter du couple franco-allemand, de nuit andalouse, de l'après-guerre, de l'agression de Schumacher sur Battiston, de Mitterrand et Kohl main dans la main à Verdun, des poteaux carrés de Saint-Étienne-Bayern et de l'avenir du football européen? Rencontre au sommet avant les demi-finales entre le PSG, Lyon, Leipzig et le Bayern Munich...

Entretien réalisé en automne 2018 dans le cadre du numéro 161 de SO FOOT.

Michel est l'un des rares Français qui parle l'allemand couramment. (Sourire)Le seul jour où j'ai été bilingue en allemand, c'est quand j'ai dit à Roth, l'arbitre allemand à Tokyo:, en VF. Tout ça pour lui avoir refusé le "plus beau but de sa carrière", lors de la victoire de la Juve contre Argentinos Juniors en finale de la coupe intercontinentale 1985, ndlr).Tu as eu un carton rouge?Non, un jaune.J'ai une anecdote avec Roth. C'était lors d'un match avec l'Inter contre les Glasgow Rangers, à la maison (seizièmes de finale de C3, saison 1984-1985). Nous devions gagner 2-0 pour passer au tour suivant. On mène 1-0, il reste dix minutes. Je marque un très beau but, un ciseau, et Roth siffle une faute pour jeu dangereux, pied haut. Bini s'avance vers lui, le prend à la gorge et lui dit:Je le vois mettre sa main dans sa poche et essayer de sortir le carton rouge. Je lui souffle alors à l'oreille, en allemand:Il a relâché son carton. Après le match, Roth est venu dans le vestiaire pour me demander mon maillot. "Spillo" (Alessandro Altobelli) était pile derrière lui, il s'est levé et lui a mis un grand coup de pied au derrière. Roth s'est retourné et a demandé qui avait fait ça. Impossible de savoir, tout le monde s'était rassis.