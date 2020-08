PSG-Leipzig : ah, si j'étais riche

Paris contre Leipzig, au-delà de l'affiche inédite, c'est aussi une opposition entre deux clubs très décriés dans leur pays et, un peu, jalousés pour une simple raison : ils sont riches. Car en 2020, pour gagner, le travail est primordial, le talent aussi, mais l'argent est un accélérateur incroyable. Ce qui ne plaît pas forcément aux romantiques.

Upamecano, pièce indestructible

Le PSG et Leipzig vont se disputer une place en finale de Ligue des champions. L'affiche est inédite, et pour cause, le doyen des deux clubs - le PSG - vient simplement fêter ses 50 ans et pourrait être le père de Leipzig qui n'avait pas joué en première division avant 2016. Pis, le club allemand est un jeune bébé du football européen, il a vu le jour en 2009, soit deux ans avant le rachat du Paris-SG par le Qatar. En dix ans, les deux clubs ont donc connu une trajectoire plutôt similaire afin de parvenir à leurs fins : intégrer la table des grands. Chose qui ne plaît pas à tout le monde. Mais alors pas du tout.Au PSG, même si le club a connu des heures dorées avant 2011 (5 demi-finales européennes de rang, une victoire en C2, deux titres Lire la suite de l'article sur SoFoot.com