PSG : le caprice des dieux

La tournée express du PSG au Moyen-Orient et le match amical contre la sélection saoudienne de Cristiano Ronaldo, prévu ce jeudi, sont un manque de respect pour la Coupe de France ainsi qu'une aberration écologique et sportive. Dans le monde de Paris, le marketing reste la priorité absolue.

À leur guise

Les deux défaites subies à Lens et à Rennes en 2023 et le resserrement en haut de tableau de la Ligue 1 n'ont pas bousculé la vie du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale est dans un autre monde depuis plus d'une décennie, et il n'a aucune envie de le quitter. Pour les équipes au rendez-vous des seizièmes de finale de Coupe de France, cette semaine est consacrée à la préparation du match du week-end. Sauf pour les seigneurs parisiens, qui ont décidé de caler une tournée hivernale au Moyen-Orient entre un déplacement en Bretagne en championnat et un autre dans le Nord, à Bollaert, où ils savent depuis ce samedi qu'ils affronteront les amateurs de l'US Pays de Cassel (Régional 1). Avant même de se frotter à Châteauroux au tour précédent , les dirigeants du PSG avaient anticipé en demandant à la FFF de déplacer leur potentiel 16de finale au lundi, pour que ces messieurs les joueurs puissent avoir le temps de récupérer de leur voyage marketing imposé et de la rencontre amicale contre une sélection issue des clubs saoudiens d'Al-Hilal et Al-Nassr, prévue ce jeudi soir à Riyad. Une requête acceptée par l'instance et une question : de qui se moque-t-on ?Il faut évacuer une première chose : oui, la fête sera belle pour le Pays de Cassel, même un lundi soir, dans un stade Bollaert qui pourrait faire le plein, 16 000 places ayant été vendues en deux heures dès l'ouverture de la billetterie. Et a priori, aucun magnat de l'immobilier saoudien n'a déboursé 2,45 millions d'euros pour assister à cette affiche. Loin de la démesure et de l'indécence, des valeurs chères au PSG (et au foot en général), il y a la Coupe de France, une dame vieille de 107 ans, dont le calendrier de l'édition 2022-2023 est connu… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com