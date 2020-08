PSG : la théorie de la relativité

OK, le PSG a réalisé une fin de match folle et OK, le PSG peut se réjouir de rejoindre le dernier carré de la C1 pour la première fois depuis vingt-cinq ans. Mais face à qui ? Et à quel prix ? Au lieu de chanter trop vite les louanges du club de la capitale, il serait bon de passer directement au stade de la cure d'humilité.

Neymar, c'est le (dernier) geste qui compte

Paris renverse l'Atalanta

Tout va très vite dans le football

Les uns jouaient un quart de finale historique pour représenter une ville érigée en martyr de ce virus qui a chamboulé le football mondial. Les seconds, pour fêter dignement leur cinquantième anniversaire, mais aussi pour vaincre une malédiction qui semblait plus que jamais leur coller à la peau. Et alors que Paris apparaissait évidemment favori sur le papier, force est de constater qu'en dépit d'un certain recul opéré avant le coup d'envoi, histoire de ne pas trop se porter l'oeil, ce n'est pas une équipe qui a entamé les débats tambour battant, mais un Neymar drapé d'une cape de soliste que neuf choristes aphones observaient timidement (car de son côté, Keylor Navas a rempli sa mission courageusement entre ses perches). Manque de pot, peut-être à cause du poids du monde qu'il portait sur ses épaules, le Brésilien s'est révélé aussi spectaculaire qu'inefficace.Il aura fallu attendre l'entrée d'un Mbappé pour voir l'attaque parisienne craquer l'allumette de la révolte et Eric-Maxim Choupo-Moting faire sauter la baraque dans les derniers instants, à la faveur de son premier but de l'année en C1. Celui que RMC Sport surnommait "" au coup de sifflet final a réussi en une minute à faire passer les Parisiens de six pieds sous terre au septième ciel. Et si la cheville de Mbappé a officiellement dégonflé, il serait bon que l'orgueil des Rouge et Bleu en fasse immédiatement de même.Bon d'accord, la dernière fois que Paris a gagné un quart de finale de C1, c'était il y a très exactement vingt-cinq ans, en 1995. Patrick Colleter et José Cobos étaient sur le terrain et les autres participants à ce stade s'appelaient notamment Göteborg et Lire la suite de l'article sur SoFoot.com