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PSG : la routine commence maintenant
information fournie par So Foot 09/10/2026 à 18:44

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PSG : la routine commence maintenant

PSG : la routine commence maintenant

Après avoir voyagé en sélection pendant deux semaines et demie, les joueurs du PSG retrouvent la Ligue 1 ce samedi soir, contre Le Mans (coup d'envoi à 20h45). Alors que les échéances européennes arrivent crescendo, le calendrier domestique est plus allégé qu'en août et septembre. La balade automnale commence.

On fouine, on cherche. Trouver un point commun les internationaux du PSG et entre les lycéens français n’est pas simple. Allez, on creuse. Tenez, ça : leurs trois dernières semaines se sont déroulées sur d’autres terrains habituels : la sélection ou la rue. Certes, la lutte fut moins féroce pour les premiers que pour les seconds. Quoique, quelques-uns sont passés au hachoir. Marquinhos et le Brésil ont piétiné en Australie, Nuno Mendes a rencontré le blocus de Cristiano Ronaldo, la cheville de Ferran Torres a été malmenée et Ousmane Dembélé a manifesté son habituelle imprécision internationale. Alors que Mendes et Dembélé, mis au repos, attendront le lendemain l’accueil du Mans, ce samedi (20 h 45), pour enfin lancer leur saison de Ligue 1, l’enjeu est double pour les autres : retrouver le train-train du championnat, et se montrer, un peu.

Balade automnale

Pour Marseille, Lens et les autres écuries, la trêve a été l’occasion de souffler, un peu, et de travailler, beaucoup. Au Campus PSG, Luis Enrique n’a pas disposé de beaucoup de joueurs. Il a côtoyé l’interrogation Lucas Chevalier, le père de famille Lucas Digne et des jeunes, comme David Boly. « Un entraîneur n’arrête jamais de penser à comment s’améliorer, comment améliorer l’équipe, même durant une longue période de trêve. C’est parfois le souci pour les entraîneurs de haut niveau, de ne jamais vraiment déconnecter, a-t-il lui-même concédé en conférence de presse de veille de match. Il y a des moments où tu ne peux même pas dormir parce que tu es préoccupé par ton prochain adversaire, la façon dont il va jouer, ce que l’entraîneur va faire. C’est cette passion qui est parfois difficile à gérer . »

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

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