PSG : Kylian Mbappé et les bonnes paroles

De retour à la compétition avec le PSG, Kylian Mbappé a repris ses bonnes habitudes en libérant le club parisien à la dernière minute contre Strasbourg. Une positive attitude transposée face aux micros, où il a peut-être dévoilé une nouvelle stratégie de communication pour les mois à venir.

" J'ai essayé d'amener un élan à mon équipe pour revenir avec la victoire et continuer notre saison, dans laquelle on est invaincu. C'était une parenthèse Coupe du monde, le club n'a rien à voir" Kylian Mbappé après le succès contre Strasbourg

De retour à la compétition avec le PSG ce mercredi soir, Kylian Mbappé n'a pas perdu ses bonnes habitudes, surtout pas celle d'enfiler le costume du sauveur du club parisien quand celui-ci semble pris dans un traquenard . Dix jours seulement après avoir été le héros malheureux de la finale de Coupe du monde perdue contre l'Argentine , l'attaquant a fait ce qu'il aime dire et ce qu'il sait faire, c'est-à-dire prendre ses responsabilités. Tout l'inverse de Neymar, expulsé bêtement après avoir reçu deux biscottes en moins de deux minutes à l'heure de jeu, et qui a sans doute manqué le show de son coéquipier dans le temps additionnel de ce match piège. L'international français a mis la pagaille dans la défense strasbourgeoise, avant de forcer la décision et de ramasser les trois points en réussissant son nouvel exercice favori : transformer un penalty. Cette fois, il a pris le dessus sur Matz Sels, un autre gardien plutôt à l'aise dans ce domaine (28% de taux de réussite), confirmant peut-être un nouvel ascendant psychologique après sa performance face à Emiliano Martínez dans le match d'une vie, à la pression autrement plus importante qu'une rencontre de championnat calée entre la dinde et les bulles.À 24 ans et après le mois écoulé à Doha, où il a terminé meilleur buteur du Mondial , Mbappé sait plus que jamais que chaque but, chaque action, chaque performance seront scrutés, en France comme à l'étranger. Il sait aussi - et a toujours su - qu'un joueur de sa stature n'est pas seulement jugé sur le terrain. En ce sens, cette fin d'année 2022 pourrait ressembler à un tournant dans la stratégie de communication du numéro 7 parisien, au moins sur le… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com