PSG Hand : « le terrain ne me manque pas », assure Daniel Narcisse

Il a pris sa retraite sportive il y a 18 mois. Lors du dernier choc PSG-Montpellier, à Coubertin, il était assis en tribunes à côté des Mladenovic, le père Dragan ancien gardien de handball, et sa fille Kristina, tout juste auréolée d'un succès en finale de la Fed Cup avec les Bleues du tennis. Daniel Narcisse, 39 ans, un des plus beaux palmarès du sport français (deux fois champions olympiques, quatre fois champions du monde, trois fois champions d'Europe, deux Ligues des Champions), est membre de l'organisation du PSG. « Air France », son ancien surnom du fait de sa détente, pilote désormais une partie de la gestion administrative du club.En quoi consiste votre fonction au sein du PSG ?DANIEL NARCISSE. J'ai le poste de « business developper manager ». J'accompagne tous les secteurs d'activité commerciaux : la billetterie, l'hospitalité, le sponsoring. Je travaille aussi sur le dossier du nouveau centre d'entraînement à Poissy. J'ai partagé et donné mes idées sur l'organisation du site pour la section handball.Vous jouez aussi un rôle de relations publiques ?Ce qui est hyper intéressant, c'est que je touche à plein de secteurs d'activité. C'est idéal pour bien comprendre comment fonctionne un club dans son ensemble. Je n'interviens pas sur le côté sportif même si, bien entendu, je peux échanger car je connais un petit peu le truc (sourire).Ressentez-vous une adrénaline identique à celle de l'ancien joueur ?Déjà, je transpire moins ! Le sport reste très particulier au niveau des émotions. On ne les retrouve pas ailleurs. Dans le monde de l'entreprise, il peut y en avoir quand tu signes un contrat ou quand tu fais aboutir un dossier compliqué. Retour sur la belle prestation des Rouge et Bleu lors de #PSGMHB @LidlStarligue-- PSG Handball (@psghand) 14 novembre 2019Est-ce comparable à la joie d'inscrire un but décisif au buzzer ?Non, ce n'est pas comparable. Quand on se fixe un objectif de ...