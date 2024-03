PSG : gérer les hauts et les Basques

Le vieil adage est parfois vrai : le pire adversaire du PSG est bel est bien le PSG lui-même. Face à une Real Sociedad pas dans ses bottes actuellement, les hommes de Luis Enrique ne peuvent être déstabilisés que par leurs propres maux. Sur fond de nouveau feuilleton Mbappé, le huitième se présente comme un tournant majeur.

Depuis la demi-finale de 2021 face à Manchester City, le Paris Saint-Germain n’a pas passé le stade des huitièmes de Ligue des champions. Une éternité pour un club qui n’a en tête plus que cet objectif de soulever la coupe aux grandes oreilles, au point d’en devenir paranoïaque au fil des années. Alors que l’équipe n’affiche pas encore un niveau de jeu convaincant, voilà qu’elle se met, elle-même, au cœur d’une tempête médiatico-sportive à l’aube d’une échéance immanquable face à la Real Sociedad. Pendant que Luis Enrique et Kylian Mbappé se jaugent à coups de déclarations fracassantes ou d’installation pépère dans les tribunes après un remplacement, les genoux du reste de l’effectif peuvent claquer en pensant aux vieux démons. Au cours d’un échange entre les deux parties, l’entraîneur espagnol aurait tout de même annoncé qu’il comptait sur son attaquant « pour les matchs à enjeu » . Celui contre le club txuri-urdin a tout l’air d’en être un.

Trois longues semaines

Après avoir chuté contre le Real Madrid et le Bayern Munich ces deux dernières saisons en huitièmes de finale, un faux pas contre la Real Sociedad apparaîtrait comme un fiasco sans précédent. Hormis les doubles confrontations contre Valence et le Bayer Leverkusen au début de l’ère QSI, le PSG se coltine chaque année des ogres du Vieux Continent, avec les éliminations plus ou moins marquantes qui s’ensuivent. Les Basques ne sont pas vraiment faits du même bois que le Barça 2015 ou le Real 2022. Alors qu’on pouvait croire à une surprise au moment du tirage au sort, en décembre dernier, les hommes d’Imanol Alguacil n’ont remporté qu’un seul de leurs neuf derniers matchs et affichent une efficacité en berne. Depuis le match aller, ils ont en plus été éliminés de Coupe du Roi par Majorque après avoir vu le ballon fuir le chemin des filets durant 120 minutes, lors d’une séance de tirs au but.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com