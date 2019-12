PSG-Galatasaray (5-0) : revivez le récital des Parisiens

Le Paris Saint-Germain, déjà assuré de finir à la première place du groupe A, recevait un Galatasaray diminué, ce mercredi, au Parc des Princes.Le club de la capitale a livré un récital : Icardi, Sarabia, Neymar, Mbappé et même Edinson Cavani ont marqué (5-0).Fait marquant de la fin de la rencontre, le Brésilien a permis au « Matador » de se relancer devant ses supporters en lui laissant un pénalty obtenu par Mbappé. Revivez PSG-Galatasaray minute par minute :22h55. Merci d'avoir suivi ce match sur Le Parisien. Prochain rendez-vous : dimanche, 21 heures, pour Saint-Etienne-PSG. Bonne soirée à tous ! 22h50. Après un déplacement mitigé à Madrid (2-2), les hommes de Thomas Tuchel ont récité à domicile face à une équipe turque amoindrie (5-0). En fin de match, Neymar s'est peut-être fait pardonner des supporters parisiens de ses envies de départ de l'été. Le Brésilien a offert un pénalty obtenu par Mbappé à Cavani. Le « Matador » s'est relancé devant son public. 93' Et c'est terminé ! Soirée de rêve pour les Parisiens, qui concluent en beauté la première partie de leur campagne européenne. 90' Trois minutes supplémentaires sont annoncées. 84' Et Cavani transforme ! L'Uruguayen prend parfaitement Muslera à contre-pied avec une balle fusante au ras du sol. Le Parc des Princes vit une soirée de rêve.82' Pénalty pour Paris ! Mbappé se fait bouger dans la surface et s'écroule. Et Neymar... offre le ballon à Cavani ! Très beau geste du Brésilien, félicité par Mbappé sur ce coup là. 78' L'enchaînement de Neymar ! Le numéro 10 est dans un bon soir. Sur un ballon au dessus de la défense envoyé par Verratti, le Brésilien enchaîne contrôle de la poitrine et frappe. Muslera se jette bien et parvient à repousser... sur la main de Neymar. 75' Et Verratti se joint à la fête. L'Italien remplace le jeune Kouassi. 75' Bernat sort, remplacé par Kehrer. 72' La « manita » ...