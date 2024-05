PSG : faites le travail

En ce jour de Fête du travail, le PSG doit enfiler le bleu de chauffe à Dortmund s’il veut voir la finale de Ligue des champions. Une manière aussi de camoufler son costume de favori, quatre mois après avoir dompté le BvB en poule. Car si Paris peut valider son nouveau statut européen en cas de victoire, attention à ne pas prendre le Borussia de haut.

Pour la troisième fois en cinq ans, le Paris Saint-Germain s’est hissé dans le dernier carré de la Ligue des champions. Ce qui est déjà une victoire pour le PSG, qui ne comptait jusqu’alors qu’une excursion à ce niveau (en 1994-1995), et ce, malgré les investissements colossaux consentis depuis le début de l’ère QSI en 2011. Atteindre les demi-finales de C1 est d’autant plus une réussite que le club se dépeignait comme en reconstruction cette saison, après les départs de Lionel Messi et Neymar. Sincère ou pas, ce constat n’a plus lieu d’être à l’heure où le PSG se trouve à deux matchs de sa deuxième finale de Ligue des champions. Deux rencontres que le tout nouveau champion de France aborde, qui plus est, en favori face au Borussia Dortmund.

Avantage psychologique

Ce statut, Paris l’a jusqu’ici assumé (logiquement) face à la Real Sociedad en huitièmes, puis plus péniblement face au FC Barcelone en quarts. Et il devra encore le faire face à un adversaire qui a pourtant fini devant lui lors de la phase de poules, puisque le club rhénan a terminé premier du « groupe de la mort » devant Paris, Milan et Newcastle. Ce que le classement du groupe ne dit pas, en revanche, c’est que c’est bien face à Dortmund que le PSG a empoché le plus de points (4 sur ses 8 points totaux), avec une victoire nette à domicile (2-0) avant le nul du retour le 13 décembre (1-1), lors duquel Paris jouait sa survie sans avoir son sort entre les pieds. Autrement dit : quatre mois plus tard, l’avantage psychologique est bien parisien.…

Par Adrien Hémard Dohain pour SOFOOT.com