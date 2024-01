PSG et la poule au Ballon d’or

Jubel Nasser AL-KHELAIFI (Vorstand/ CEO, PSG) nach dem Spiel, schlaegt sich mit der hand auf sein herz, Gestik, Geste Fussball Champions League, Vorrunde, 6.Spieltag, Borussia Dortmund (DO) - Paris St. Germain (PSG), am 13.12.2023 in Dortmund/ Deutschland. #UEFA regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video # Photo by Icon sport

L’enquête de police en cours sur le PSG a révélé, selon Mediapart, le long travail d’influence et de lobbying du club parisien auprès de France Football. Ce titre organise le Ballon d’or, un enjeu de taille pour les joueurs et leur employeur. Finalement, est-ce surprenant ?

Le PSG défraie la chronique en ce moment sur le terrain judiciaire. Après la révélation sur l’intervention de l’actuel ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, pour favoriser, fiscalement, le transfert de Neymar en 2017, une autre affaire vient de sortir sur le site Mediapart, et concerne cette fois la stratégie d’influence du PSG auprès de la presse et son rôle comme relais du soft power qatari. Les policiers qui poursuivent leur investigation sur le club parisien, ont déniché dans le téléphone de Jean-Martial Ribes, – ancien directeur de la communication du club parisien (sous le coup de sept mises en examen et toujours présumé innocent), des échanges avec ou concernant Pascal Ferré, ex rédacteur en chef de France Football , désormais salarié au PSG en tant qu’attaché de presse. Si la plupart des faits qui y sont révélés ne semblent pas forcément s’avérer délictueux ou illégaux, ils jettent une lumière assez crue sur les relations entre la presse sportive et le foot professionnel.

Un lobbying pour le Ballon d’or

France Football organise surtout le Ballon d’or. Cette récompense ne possède pas seulement une dimension symbolique ou sportive. Elle pèse aussi économiquement et surtout dans la stratégie globale d’un club pour s’affirmer en Europe voire dans le monde. Il n’y a donc rien de surprenant sur le fond qu’après de lourds investissements effectués, par exemple autour de la venue de Lionel Messi, le PSG ait cherché à rentabiliser, y compris en termes de marketing, la venue de l’ancienne star catalane. Les méthodes peuvent surprendre, mais le foot pro avec les centaines de millions, voire milliards d’euros qu’ils brasse, adopte finalement les coutumes ordinaires du monde des affaires. Le Ballon d’or participe à son échelle à cette réalité.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com