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PSG et Arsenal : parce que c’est leurs projets
information fournie par So Foot 29/05/2026 à 10:11

PSG et Arsenal : parce que c’est leurs projets

PSG et Arsenal : parce que c’est leurs projets

Dans un foot où s’évaporent les évidences, le PSG et Arsenal, bien aidés par des budgets colossaux, donnent une claque au remue-ménage permanent imposé au haut niveau. Marqués par la continuité et la vision à long terme, leurs projets font rimer collectif et idée de jeu bien précise.

« Ce n’est pas que c’est un sujet intéressant, c’est l’évidence. » Voici comment Raynald Denoueix conclu au moment de raccrocher, à l’issue de près d’une heure à disserter sur l’importance du temps long dans le football – y compris moderne –, la notion de collectif et l’agrégation de joueurs imprégnés de cette envie de courir les uns pour les autres, la patience ou encore les idéaux de générations d’entraîneurs actuels ou passés. À l’heure où Mikel Arteta, qui a traversé toutes les tempêtes sur le banc d’Arsenal depuis plus de six ans jusqu’à triompher, et Luis Enrique, qui a inversé le karma dans la capitale française, incarnent cette réflexion au plus haut niveau, la finale de Ligue des champions qui s’annonce pose une question : y a-t-il encore la place pour des projets de long terme dans notre sport préféré ? Par-delà l’argent roi, les directions de deux mastodontes européens peuvent-elles donner la priorité à une certaine idée du jeu, sans changer de chemise à chaque contre-performance ?

La Sainte-Trinité

Quelle que soit l’issue de la bataille de Budapest ce samedi (18h), le PSG et Arsenal s’affirment comme les places fortes du football continental. Une domination qui doit beaucoup à une recette éprouvée, à base de stabilité et de ligne directrice dont il n’est pas question de dévier. Tous les interrogés sont ici d’accord sur un point : pour qu’un club regarde au loin plutôt que tout remettre en cause à la moindre contre-performance, cela se joue d’abord en haut lieu. « L’important dans un club est de créer la meilleure équipe, constituée par le président, le directeur sportif ou recruteur, l’entraîneur bien sûr, et j’ajouterais le responsable du centre de formation » , clame Denoueix, s’appuyant sur son expérience au FC Nantes. Un triumvirat (voire quatuor) plutôt que la figure centrale du coach, donc. « Si un président a choisi ces personnes-là, c’est qu’il a une idée de ce qu’il attend de son équipe, de comment elle va jouer en fonction de la ville, de l’histoire du club et de pas mal d’éléments. »…

Tous propos recueillis par Tom Binet et Julien Faure

Par Tom Binet et Julien Faure pour SOFOOT.com

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