PSG champion : Douze France

À la suite de la défaite de Monaco à Lyon ce dimanche soir, le PSG est sacré champion de France pour la douzième fois de son histoire. Un couronnement marqué par une gestion parfaite de l’effectif rouge et bleu de la part de son maestro, Luis Enrique, et qui peut annoncer une fin de saison historique.

À la base, personne n’attendait grand-chose de cette saison 2023-2024 du PSG. Cet été, Neymar, Lionel Messi ou encore Marco Verratti ont quitté la Ville Lumière après une saison éprouvante à tous points de vue. Kylian Mbappé a longtemps, lui aussi, failli suivre et s’envoler pour le Real Madrid avant de finalement rester un an de plus. Le projet ? Repartir de zéro, encore une fois, avec un nouveau coach et encore plus de nouveaux joueurs. Début juillet, Luis Enrique débarquait au centre d’entraînement de Poissy avec, dans sa valise, une pile de nouvelles têtes. Certains, comme Randal Kolo Muani ou Bradley Barcola, sont arrivés dans les dernières heures du mercato. La mayonnaise a mis un peu de temps à prendre, et la défaite face à l’OGC Nice au Parc des Princes en septembre, couplée quelques semaines plus tard au naufrage à Newcastle en Ligue des champions, avait semé un doute : et si l’ancien coach du Barça fonçait dans la mauvaise direction ? Personne n’imaginait alors que le revers face aux Aiglons serait le seul en Ligue 1 jusqu’à la fin du mois d’avril, et surtout qu’à ce moment-là de l’année, le PSG serait champion de France, qualifié en demi-finales de Ligue des champions ainsi qu’en finale de la Coupe de France. Un sans-faute qui doit beaucoup au management du coach espagnol (et aussi à la faiblesse de la concurrence).

La fin des statuts

Cela peut paraître anecdotique, étant donné l’écrasante puissance financière du club de la capitale sur le reste de la Ligue 1, mais cela faisait un petit moment que Paris n’avait pas abordé le cœur du printemps avec les dents qui rayent le parquet. Et si, contrairement aux années précédentes, les guiboles n’ont pas flanché, même après la décevante défaite face au FC Barcelone en quarts de finale allers de la Ligue des champions (2-3), c’est peut-être aussi car la pression, Luis Enrique en a bu une bonne partie. Dès sa première conférence de presse début juillet, Lucho dédramatisait immédiatement le contexte d’une saison au Paris Saint-Germain rythmée par les performances européennes. « J’adore cette pression ! J’adore cette mission, c’est quelque chose de magnifique. Il y

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com