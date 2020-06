PSG : ce n'est pas la longueur qui compte

Selon la dernière étude de l'Observatoire du football, sur les deux dernières saisons en championnat, le Paris Saint-Germain est l'équipe qui fait les passes les plus courtes en Europe (16 mètres en moyenne), tous championnats confondus. Soit moins que le Barça (16,3), l'Ajax (16,8), le Borussia Dortmund (17), Manchester City (17,3) ou le Real Madrid (17,6). Mais que peut-on bien tirer d'une telle statistique ?

Depuis que la statistique a envahi le football, presque tout ce qui se passe sur le pré peut se traduire en chiffres. Et, surtout, en classement. Un petit exercice dans lequel excelle l'Observatoire du football CIES depuis sa fondation en 2000 : quoi que le football produise, quoi qu'il donne à voir, l'institut suisse va sortir un double décimètre, mesurer une paire de trucs, rentrer tout un tas de chiffres dans un ordinateur et pondre des classements. C'était encore le cas ce lundi, lorsqu'une étude sur la distance moyenne parcourue par les passes selon les clubs en Europe a fait émerger un résultat inattendu : de toutes les équipes du continent, c'est le Paris Saint-Germain qui a fait les passes les plus courtes ces deux dernières saisons, avec une distance moyenne de 16 mètres.De façon symbolique, mais tout sauf anecdotique, le deuxième de ce classement s'appelle le FC Barcelone, 16,3 mètres de moyenne pour ses passes. Modèle absolu du jeu en passes courtes et rapides depuis des années, le Barça a servi d'inspiration directe au PSG qatarien lors de ses premières années - quitte à se servir d'un modèle, autant pomper ce qui se faisait de mieux à l'époque, hein ? L'influence s'est étendue dans de nombreux aspects de la gestion du club, notamment dans le recrutement et la formation, mais aussi et surtout dans le jeu, qui prend particulièrement à partir de l'ère Blanc une couleurcomplètement assumée., glissait le Président à la veille du match de poule de Ligue des champions contre les Catalans, en septembre 2014 (3-2). Incarné par ce 4-3-3 qui leur a longtemps collé au corps, ce jeu court, de possession (Paris est également le 5