PSG : c’est mars avant l'heure

04 Manuel UGARTE (PSG) - 11 Marco REUS (dor) during the UEFA Champions League, match between Paris Saint-Germain and Borussia Dortmund at Parc des Princes on September 19, 2023 in Paris, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport)

En position de force à l'issue de la phase aller, le Paris Saint-Germain doit finalement jouer son avenir européen lors de cette ultime journée à Dortmund. Attention, danger.

De retour en Ligue des champions dès l’issue de la première saison de l’ère QSI, le Paris Saint-Germain a de suite pris une très bonne habitude : valider son billet pour les huitièmes avant même la dernière levée de la phase de poules. Une bonne résolution abandonnée en 2018-2019, au terme d’un automne qui avait vu Ángel Di María et ses petits copains se frotter à Liverpool et Naples, se qualifiant au terme d’une ultime démonstration à Belgrade face à l’Étoile rouge. Ce mercredi, les Rouge et Bleu joueront leur avenir continental sur le gong pour la troisième fois depuis 2012 (après également 2020-2021, aux dépens du RB Leipzig et de Manchester United). Pour être sûr de survivre à l’automne il leur faut l’emporter, bien qu’un nul suffirait si Newcastle ne bat pas l’AC Milan dans son antre. Ou même une défaite, combinée à un nul entre les deux autres protagonistes de cette incroyable poule F. Par le passé, le salut était à chaque fois venu d’une prestation restée dans les mémoires, dans le sillage d’un Neymar montrant la voie (au Parc face aux Reds puis à Old Trafford face aux Mancuniens deux ans plus tard). L’heure est venue.

Ouragan en approche ?

Qui pourra prendre la suite du n°10 brésilien sur la pelouse du Signal Iduna Park ? Un stade dans lequel Kylian Mbappé a déjà brillé, en particulier avec Monaco en 2017 (moins lors de la défaite parisienne en 2020, malgré une passe décisive pour son pote auriverde ). Surtout, voilà désormais plus d’un an et la victoire à Turin que le Bondynois n’a plus vraiment sorti le grand jeu sur la scène continentale, lui qui n’a guère brillé en milieu de semaine cet automne. En cas d’élimination, ce court voyage dans la Ruhr pourrait même être son dernier en Ligue des champions avec la tunique frappée de la Tour Eiffel. Une bien triste manière d’écrire la dernière page de l’histoire.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com