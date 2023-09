PSG : Bradley Barcola, à voir très frais

Recruté pour 50 millions d’euros ce jeudi par le PSG après seulement six mois dans le monde pro, Bradley Barcola va débarquer dans la cours des très grands. Au grand dam des supporters lyonnais, qui peuvent s’en prendre à John Textor et Jean-Michel Aulas.

Six petits mois et puis s’en va. En signant au PSG contre un chèque de 50 millions d’euros (dont cinq de bonus), Bradley Barcola est sûrement le joueur que l’OL a su valoriser le plus rapidement. Alors qu’il devait être prêté en Suisse l’hiver dernier, l’épisode de Karl Toko Ekambi et de son tir dans une poubelle lui a finalement permis d’être titulaire. L’international Espoirs l’a bien rendu et a été l’une des rares satisfactions de l’OL la saison dernière. Une seconde partie d’exercice si impressionnante que les Franciliens ont autant dépensé pour faire venir l’enfant des Buers, à Villeurbanne, que pour attirer le champion du monde Lucas Hernandez. Une montée en flèche qui fait déjà saliver tous les scénaristes de Netflix mais qui a de quoi poser quelques questions : est-ce trop vite, trop haut pour lui ? Ne risque-t-il pas de faire une Hugo Ekitike, promesse également arrivée contre un gros chèque l’an dernier, et qui est rapidement devenu indésirable ?

De la place en attaque

À la différence de l’ancien Rémois, le Lyonnais va débarquer dans un effectif dégorgé de Neymar et Lionel Messi, deux mecs qu’il est interdit de mettre sur le banc. Et donc, il devrait gratter un peu plus que cinq minutes par match, histoire de se faire les dents. Forcément, il ne sera pas titulaire comme à Lyon et sera cantonné à faire belle impression en fin de partie. Toutefois, si la ligne d’attaque du PSG est bien fournie, le profil versatile de Bradley Barcola va lui permettre de prendre des minutes un peu partout. Formé en pointe avant de s’exiler sur l’aile gauche, c’est dans le couloir droit qu’il a fait le plus de dégâts la saison dernière. Sur les côtés, la concurrence n’est pas colossale puisqu’il est en fait le deuxième « vrai » ailier à la disposition de Luis Enrique, après Ousmane Dembélé. L’ex-Barcelonais n’étant pas réputé pour sa fiabilité physique, Barcola pourrait être titularisé plus souvent que prévu, si Dembouz devait malheureusement visiter l’infirmerie un peu trop régulièrement.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com