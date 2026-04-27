PSG-Bayern : une vraie affiche de rêve

Après les FC Barcelone-Manchester United de la fin des 2000s ou les Real Madrid-Manchester City du début des années 2020, ce PSG-Bayern a vocation à devenir un classique de la Ligue des champions grâce aux nombreux joueurs de classe et aux deux entraîneurs protagonistes. Il manque une étincelle de conflit pour créer une vraie rivalité, mais ça ne saurait tarder.

Les livres d’histoire débordent de récits déjà racontés. Inutile d’écrire un chapitre supplémentaire sur les moments iconiques de la rivalité entre le Barça et le Real, Federer et Nadal ou Poulidor et Anquetil, il est plutôt l’heure d’ouvrir une nouvelle page, d’aborder un duel au sommet. Bref, de voir naître un classique. Créatrice de mythes par excellence, la Ligue des champions sait monter ses affiches en épingle pour susciter l’enthousiasme, faire rêver les gosses et permettre aux parents de demain d’avoir quelques contes pour les soirées au coin du feu : l’OM de Tapie contre le Milan de Berlusconi, le Barça de Pep face au Manchester United de Ferguson ou encore le Real d’Ancelotti contre le Manchester City du même Guardiola.

Des matchs déjà marquants

De la même manière, les 17 e et 18 e matchs de l’histoire entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont vocation à passer à la postérité. Depuis que le club français est passé dans une nouvelle ère, les deux se sont déjà retrouvés dix fois, offrant notamment une finale haletante en 2020 et un quart de finale de haute volée l’année suivante. Cette fois, ce sera en demies. Il n’y a plus Neymar, Kylian Mbappé ou Thomas Müller, mais le niveau d’intensité physique et l’opposition tactique seront toujours au rendez-vous.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com