information fournie par So Foot • 25/02/2024 à 23:49

PSG, Bayer Leverkusen, Liverpool : un week-end de spectacle

Séries d'invincibilité, statistiques un peu spéciales, records, boulette, chef-d’œuvre... Beaucoup d'événements insolites ou esthétiques ont vu le jour durant les matchs des gros clubs comme le Paris Saint-Germain, le Bayer Leverkusen ou Liverpool. Et ce n'est pas tout !

La cagade du week-end

Franchement, le Bayer Leverkusen n’avait pas besoin de ça pour vaincre Mayence et continuer son chemin vers le titre. Lors de la 23 e journée de Bundesliga, Robin Zentner a pourtant offert la victoire au leader du championnat, alors que le score était de 1-1 : à 20 grosses minutes du terme, le gardien de but (excellent, jusque-là) a sorti son savon pour nettoyer ses gants et a donc laissé passer la frappe lointaine de Robert Andrich.

[📺LIVE] 🇩🇪 #Bundesliga 😱 Il fait une Karius et Leverkusen reprend l'avantage ! 😬 On a la boulette de la saison là !https://t.co/hcjZvGd7Hj…

Par Florian Cadu, avec Tom Binet pour SOFOOT.com