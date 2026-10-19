PSG-Barça, rivaux mais plus trop

Paris et Barcelone se retrouvent pour la 14e fois en 14 ans en Ligue des champions. Si les Parisiens ont pris le contrôle du continent ces deux dernières années, la vie récente de la Ligue des champions pousse pour raconter la rivalité existante des deux clubs. Une histoire de jeu collectif, de sous et d'influence sur le reste du football européen.

Dans le monde d’avant celui de la Gen Z, Barcelone était un synonyme de traumatisme pour le PSG. Avant le Covid, le Barça était un truc grand, très grand, coincé entre la Sagrada Familia et l’hôtel Arts. Paris y perdait sa respiration en quarts de finale, comme le Lyon des années 2000. Pour se mesurer à ce grand d’Europe, le PSG s’est mis à l’imiter, à aller le chercher à Montjuïc, la colline des sommets olympiques, et au porte-monnaie, où il n’a pas de hauteur. Les deux se retrouvent ce mardi soir (coup d’envoi à 21 heures). S’affronter aussi régulièrement permet de jauger leur écart et rappeler qu’ils sont plus proches entre eux que de Clermont-Ferrand ou Eibar. Paris et Barcelone se redécouvrent pour la quatorzième fois en quatorze ans, signe que football européen donne beaucoup en qualité mais peu en rareté, mais chiffre suffisant pour entretenir une rivalité. Qui raconte déjà la hauteur prise par ce PSG.

Hégémonie culturelle

Depuis l’aller-retour de mars 1995, le bilan est parfaitement équilibré. La confrontation la plus récente, en octobre 2025, avait donné à voir deux équipes en rodage, convaincus, comme les grands d’Europe, que l’automne sert à répéter plutôt qu’à se faire molester. Elle rappelle surtout que le PSG entretient avec le Barça une rivalité supérieure à son adversité des clubs anglais, soit concassée (Aston Villa), soit trop récente (Arsenal), trop occupée avec ses rivalités domestiques (Liverpool), soit trop proche, tout simplement (Manchester City). Le Bayern Munich, affronté plus de fois que le Barça, n’entretient pas cette histoire.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com