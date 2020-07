So Foot • 24/07/2020 à 12:00

PSG-ASSE : la politique de la tribune vide

On aurait aimé pour cette finale de la Coupe de France renouer enfin avec le fil du football ordinaire. Convoquer l'histoire de cette messe républicaine qui parle tant à la nation ou se souvenir avec émotion du choc fondateur pour le PSG contre les Verts en 1982. Mais, de guerre lasse, tout sonnera bien creux. En cause, l'absence des supporters des deux camps, un vide qui révèle à quel point nous ne sommes toujours pas sortis complétement de la crise du Covid-19. Et cette question lancinante : le retour des spectateurs a-t-il un sens s'ils ne peuvent être des ultras ?

Paris S-G Saint-Étienne le 24/07/2020 à 21:05 Coupe de France Diffusion sur

Le foot français commençait à y croire, de nouveau, après avoir si longtemps rongé son frein et regardé avec envie la Premier League ou la Bundesliga. Un léger retour à la normale faute d'une reprise de la L1. Quelques matchs amicaux. Et surtout deux finales de coupes. Sans parler d'une timide réapparition du public dans les gradins. Cela sentait presque bon. Sauf que de fait, les paramètres de départ n'ont pas véritablement changé. Sans oublier que les inquiétudes concernant une seconde vague de l'épidémie, surtout avec quelques statistiques stressantes en région parisienne, ont de nouveau réveillé les angoisses administratives et ministérielles. Du coup, après un amical face à Waasland-Beveren, durant lequel le CUP avait défrayé la