PSG-Arsenal : cinq clés pour déverrouiller la finale

Ce sont deux styles s'opposent ce samedi en finale de Ligue des champions. Le PSG joueur et tranchant de Luis Enrique d'un côté, Arsenal solide et très bien organisé sous Mikel Arteta de l'autre. Alors où cette finale pourrait-elle se décanter ? Voici cinq éléments à surveiller.

Quel cadenas pour Kvaratskhelia ?

Des dribbles percutants, des courses tranchantes et une débauche d’énergie inépuisable. Kvicha Kvaratskhelia est irrésistible cette saison en Ligue des champions (10 buts et 6 passes décisives en 15 matchs). Un ailier sauvage à museler pour le pauvre défenseur qui se retrouve confronté au Géorgien, et pour qui la note a souvent été salée lors des phases à élimination directe. Du jeune Mamadou Sarr à Josip Stanisic, en passant par Jeremie Frimpong, tous ont fini par prendre le même bouillon. Problème pour Arsenal, c’est justement à ce poste que le bât blesse. Ben White s’est blessé au pire des moments, le titulaire Jurrien Timber n’a plus joué depuis le 14 mars, quand Christhian Mosquera semble un peu frêle pour dépanner à droite dans une rencontre aussi importante. Alors qui pour contenir « Kvaradona » ? Mikel Arteta pourrait peut-être sortir une surprise de son chapeau et aligner Martin Zubimendi sur le flanc droit, après l’avoir testé dans ce rôle lors de la dernière journée de championnat face à Crystal Palace (2-1).

Safonov, attention danger

Houston, nous avons un problème. Les supporters du PSG ont eu quelques sueurs froides ces derniers temps lorsque Matveï Safonov s’envoie en l’air. Les sorties aériennes du gardien russe ne font pas partie de ses points forts, et même si sa place dans la cage parisienne est incontestée au vu de son niveau sur sa ligne, il peut se montrer friable dès qu’il s’en éloigne. Problème : Arsenal se régale sur phases arrêtées et a pris l’habitude de mettre un sacré bordel dans les surfaces adverses. Avec cette nouvelle mode de bloquer autant que possible le gardien en Premier League, on peut se demander comment se débrouillera le Russe pour se sortir du trafic. Les Gunners ont inscrit près d’un tiers de leurs buts sur phases arrêtées cette saison en championnat (23 sur 71). Ce n’est désormais plus une surprise, Paris devra se méfier de l’arme providentielle des Anglais. Et Safonov empêcher Nicolas Jover de toucher une nouvelle prime.…

Par Tristan Claeyssen et Oscar Crassous pour SOFOOT.com