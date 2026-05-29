 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

PSG-Arsenal : cinq clés pour déverrouiller la finale
information fournie par So Foot 29/05/2026 à 14:50

PSG-Arsenal : cinq clés pour déverrouiller la finale

PSG-Arsenal : cinq clés pour déverrouiller la finale

Ce sont deux styles s'opposent ce samedi en finale de Ligue des champions. Le PSG joueur et tranchant de Luis Enrique d'un côté, Arsenal solide et très bien organisé sous Mikel Arteta de l'autre. Alors où cette finale pourrait-elle se décanter ? Voici cinq éléments à surveiller.

Quel cadenas pour Kvaratskhelia ?

Des dribbles percutants, des courses tranchantes et une débauche d’énergie inépuisable. Kvicha Kvaratskhelia est irrésistible cette saison en Ligue des champions (10 buts et 6 passes décisives en 15 matchs). Un ailier sauvage à museler pour le pauvre défenseur qui se retrouve confronté au Géorgien, et pour qui la note a souvent été salée lors des phases à élimination directe. Du jeune Mamadou Sarr à Josip Stanisic, en passant par Jeremie Frimpong, tous ont fini par prendre le même bouillon. Problème pour Arsenal, c’est justement à ce poste que le bât blesse. Ben White s’est blessé au pire des moments, le titulaire Jurrien Timber n’a plus joué depuis le 14 mars, quand Christhian Mosquera semble un peu frêle pour dépanner à droite dans une rencontre aussi importante. Alors qui pour contenir « Kvaradona » ? Mikel Arteta pourrait peut-être sortir une surprise de son chapeau et aligner Martin Zubimendi sur le flanc droit, après l’avoir testé dans ce rôle lors de la dernière journée de championnat face à Crystal Palace (2-1).

Safonov, attention danger

Houston, nous avons un problème. Les supporters du PSG ont eu quelques sueurs froides ces derniers temps lorsque Matveï Safonov s’envoie en l’air. Les sorties aériennes du gardien russe ne font pas partie de ses points forts, et même si sa place dans la cage parisienne est incontestée au vu de son niveau sur sa ligne, il peut se montrer friable dès qu’il s’en éloigne. Problème : Arsenal se régale sur phases arrêtées et a pris l’habitude de mettre un sacré bordel dans les surfaces adverses. Avec cette nouvelle mode de bloquer autant que possible le gardien en Premier League, on peut se demander comment se débrouillera le Russe pour se sortir du trafic. Les Gunners ont inscrit près d’un tiers de leurs buts sur phases arrêtées cette saison en championnat (23 sur 71). Ce n’est désormais plus une surprise, Paris devra se méfier de l’arme providentielle des Anglais. Et Safonov empêcher Nicolas Jover de toucher une nouvelle prime.…

Par Tristan Claeyssen et Oscar Crassous pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L’émotion de Lindsey Heaps après sa dernière avec OL Lyonnes
    L’émotion de Lindsey Heaps après sa dernière avec OL Lyonnes
    information fournie par So Foot 29.05.2026 23:27 

    La cerise sur le gâteau des célébrations. La finale d’Arkema Première Ligue largement remportée par OL Lyonnes face au Paris FC était également le 127 e et dernier match de Lindsey Heaps sous les couleurs rhodaniennes . Après quatre ans et demi sur les bords du ... Lire la suite

  • Novak Djokovic salue le Brésilien Joao Fonseca, tombeur du Serbe à Roland-Garros, le 29 mai 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Roland-Garros: Djokovic prend la porte dès le 3e tour, encore un favori au tapis
    information fournie par AFP 29.05.2026 23:24 

    La star Novak Djokovic a été éliminé dès le 3e tour de Roland-Garros vendredi par le jeune Joao Fonseca, 19 ans, au lendemain de la chute du N.1 mondial Jannik Sinner, sous une chaleur fatale aux favoris. L'homme aux 24 titres du Grand Chelem, 39 ans, a mené deux ... Lire la suite

  • Pas de vainqueur entre la Bosnie et la Macédoine
    Pas de vainqueur entre la Bosnie et la Macédoine
    information fournie par So Foot 29.05.2026 23:10 

    Bosnie 0-0 Macédoine Le match que l’Italie n’a pas regardé. Alors que la préparation pour la Coupe du monde a commencé, la Bosnie défiait l’ancien bourreau de la Nazionale , la Macédoine , ce vendredi soir à Sarajevo. Une rencontre soldée sur un triste match nul ... Lire la suite

  • Ligue 1 - Barrage de relégation - Match retour - OGC Nice - AS Saint-Etienne
    Football-L'OGC Nice bat Saint-Étienne et se maintient en Ligue 1
    information fournie par Reuters 29.05.2026 23:10 

    ‌L'OGC Nice a obtenu vendredi son ​maintien en Ligue 1 grâce à sa victoire à domicile contre l'AS ​Saint-Étienne lors du barrage retour (4-1), trois jours ​après son match ⁠nul à l'aller (0-0). Une semaine après sa ‌défaite en finale de Coupe de France contre le ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank