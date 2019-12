PSG-Amiens : Luka Elsner, ce jeune coach qui ne cesse d'innover

« Avant, c'était croissants et chocolatines. Aujourd'hui, les petits-déjeuners sont diététiques... » L'anecdote, rapportée par John Williams, directeur sportif d'Amiens, éclaire sur le souci du détail et l'ambition de Luka Elsner, 37 ans, le coach franco-slovène dans la Somme depuis le mois de juin 2019 -- pour deux saisons et une troisième en option. Le club picard est seulement 17e mais toujours au contact du peloton. L'équipe a notamment battu Lille, Marseille, Angers ou Rennes. A l'évidence, le plus jeune coach de L1 tient la route, alors qu'il débute à ce niveau.C'est à l'Union Saint-Gilles (2e division belge), historique club bruxellois que Williams, venu initialement superviser un attaquant, a flashé sur Elsner. « On a trouvé que son équipe jouait plutôt bien, explique le directeur sportif picard. J'ai parlé une heure et demie avec lui au téléphone, puis à nouveau deux heures quelques jours plus tard et j'ai été convaincu qu'il était un très bon entraîneur, largement au niveau de la Ligue 1. »Sous sa conduite, l'Union s'est projetée du néant à la 3e place de la Jupiler Pro League. Elle a aussi joué une demi-finale de Coupe de Belgique, écrasant 3-0 Anderlecht au Parc Astrid (16e de finale) au passage.Ouvrages sportifs et séances muscléesBûcheur, chercheur, novateur, Elsner, diplômé d'un master en entraînement sportif, ne cesse de surprendre. En 2014, dans un club slovène, il a engagé un attaquant sur la seule foi d'un CV en ligne ! A Saint-Gilles, une de ses initiatives a consisté à installer au sein du centre d'entraînement une bibliothèque d'ouvrages sportifs à destination des joueurs. Ainsi que des lits à des fins de récupération entre les séances, réputées musclées. LIRE AUSSI > Chadrac Akolo, d'ancien réfugié à joueur de L1 à AmiensA Amiens, Elsner innove toujours. « En matière de statistiques offensives, par exemple, les gens recensent basiquement ...