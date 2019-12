PSG-Amiens : Chadrac Akolo, d'ancien réfugié à joueur de Ligue 1

Dans la rue ou sur les terrains de jeu de son enfance à Kinshasa (République Démocratique du Congo), où il a vu le jour, tous le surnommaient Zidane. Si Chadrac Akolo est loin de connaître un destin similaire à celui de l'actuel coach du Real Madrid, il a malgré tout épousé une carrière de footballeur professionnel. « L'impossible peut devenir possible », lâche le milieu offensif d'Amiens, attendu ce samedi (20h45) au Parc des Princes pour affronter le PSG lors de la 19e journée de Ligue 1.Le joueur de 24 ans fait référence à une période sur laquelle il ne souhaite plus trop s'épancher. On peut le comprendre. Il a connu l'exil à 15 ans pour fuir la pauvreté en République Démocratique du Congo, et rêver d'un avenir meilleur. « Je suis parti rejoindre ma mère et ma petite sœur en Suisse pour les études. Je logeais dans un foyer de requérants d'asile à Bex », se contente-t-il de préciser.«J'ai vu un ami se faire renvoyer devant mes yeux»Ce qu'il ne dit pas, c'est que le Congolais a vécu avec la crainte d'être renvoyé du canton de Vaud, situé à une cinquantaine de kilomètres de Lausanne. Dans une vidéo du FC Sion, un de ses anciens clubs, Chadrac Akolo racontait en 2017 : « J'avais un ami avec qui je jouais le soir à la PlayStation, aux cartes et je l'ai vu se faire renvoyer devant mes yeux en partant à l'école. Je m'attendais à ce que ça soit mon tour. »Ce fils de pasteur, qui tire son prénom de la Bible, va vivre en fait un conte de fées. Repéré chez les juniors du FC Bex, où ses premiers pas se concrétisent par un doublé en match amical, il signe à Sion. Après un prêt à Neuchâtel Xamax en Challenge League (2e division suisse), Akolo explose à son retour à Sion où il inscrit 15 buts dans l'élite. L'Allemagne lui ouvre alors ses portes au moment où sa demande de naturalisation suisse prend fin. Destination Stuttgart qui l'a prêté l'été dernier une saison à Amiens ...