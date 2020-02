Le concept du Puy du Fou peut-il être reproduit ? Le célèbre parc d'attractions vendéen, imaginé par Philippe de Villiers, semble donner des idées. Dans les Bouches-du-Rhône, un passionné d'histoire veut investir 20 millions d'euros dans un projet destiné à sauver et transmettre le patrimoine culturel provençal, explique France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Son créateur revendique toutefois une approche différente, avec « de l'authenticité ».C'est le 31 décembre 2019 qu'il a pris possession des lieux. Ce jour-là, Vianney d'Alençon, un entrepreneur à la tête de bijouterie Laudate avec son épouse, a acheté le château de La Barben. Un site classé au titre des monuments historiques dont la construction serait antérieure à l'an 1000. Avec le château, il a aussi acquis 400 hectares de patrimoine naturel. « Le château est inscrit dans un massif naturel exceptionnel, qu'il faut préserver. J'ai toujours connu le château de La Barben. Je le redécouvre pour en faire un projet. Il y a urgence à sauver le château, des infiltrations d'humidité menacent d'abîmer les cuirs et les fresques. Si on ne fait rien, tout sera perdu », précise le nouveau propriétaire des lieux.Lire aussi L'Espagne tient son Puy du Fou, à la gloire de son histoireUn projet touristiquePour Vianney d'Alençon, cet investissement s'inscrit aussi dans une certaine logique. En 2016, il avait déjà acquis la forteresse médiévale de Saint-Vidal, près du...