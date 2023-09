Provedel, la tête dans les étoiles

Rome, Italien, 19.09.2023: Ivan Provedel (SS Lazio) Torjubel, jubelt nach seinem Treffer zum 1:1 waehrend des Spiels der UEFA Champions League 2023/2024 - Group E zwischen SS Lazio vs Atletico de Madrid im Olimpico Stadium am 19. September 2023 in Rome, Italien. (Foto von Matteo Ciambelli/DeFodi Images)Rome, Italy, 19.09.2023: Ivan Provedel (SS Lazio) celebrates after scoring his team's first goal during the UEFA Champions League 2023/2024 - Group E match between SS Lazio vs Atletico de Madrid at Olimpico Stadium on September 19, 2023 in Rome, Italy. (Photo by Matteo Ciambelli/DeFodi Images) - Photo by Icon sport

Le gardien de la Lazio a d’abord sauvé les siens en empêchant l’Atlético d’inscrire un deuxième but, et a terminé le boulot en égalisant lui-même de la tête à la 94e minute.

On dit souvent qu’on n’oublie jamais une première fois, mais alors là, Ivan Provedel risque vraiment d’y repenser chaque jour de son existence. Ce mardi 19 septembre, le gardien de but de la Lazio disputait son tout premier match de Ligue des champions. Un moment forcément marquant dans une carrière, mais Provedel, 29 ans, a décidé de le rendre carrément inoubliable. Alors que la Lazio était menée 1-0 (sur une frappe de Barrios déviée par Kamada), le portier a enfilé son costume de Superman et a justifié son titre honorifique de meilleur gardien de la Serie A 2022-2023, en repoussant miraculeusement une frappe de Lino qui aurait mis un point final au suspense dans ce match. Mais ce n’était rien avant ce qui allait se passer à la 94 e minute. Sur le tout dernier corner du match, Provedel décide de monter. Et sur l’ultime centre de Luis Alberto, c’est lui, tel un bomber qui a fait ça toute sa vie, qui vient couper la trajectoire du centre pour tromper Oblak d’une tête décroisée et faire exploser le Stadio Olimpico. Si la première fois est d’ordinaire un pas hésitant sur le chemin de l’expérience, cette étincelle dans le ciel de Rome risque bien d’allumer définitivement le feu Provedel.

De remplaçant à titulaire en 4 minutes

Lorsque l’on remet les choses en perspective, la carrière d’Ivan Provedel est encore plus folle. Il y a encore trois ans, il évoluait à la Juve Stabia, en Serie B. Et les tifosi de la Juve Stabia ont certainement eu une sacrée impression de déjà-vu, ce mardi soir. De fait, le 7 février 2020, alors que son équipe est menée 2-1 à Ascoli, Provedel décide de monter sur le dernier coup franc du match. Il vient alors placer une tête victorieuse et égalise au buzzer , dans la folie la plus totale. Après la rencontre, il avait expliqué qu’il avait longtemps joué en attaque, mais, fasciné par Lev Yachine, il avait finalement décidé de devenir gardien……

