Protestation policière: Darmanin reçoit les syndicats pour une parole attendue

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin rencontre des policiers devant le commissariat d'Evry-Courcouronnes, le 30 juin 2023 dans l'Essonne ( POOL / STEFANO RELLANDINI )

Silencieux depuis le début de la crise qui agite la police, Gérald Darmanin reçoit dans la soirée jeudi les organisations syndicales, au moment où le mouvement de protestation des policiers lié à l'incarcération de l'un des leurs à Marseille ralentit l'activité judiciaire.

A peine le pied posé à Paris, de retour après une visite en Nouvelle-Calédonie, le ministre de l'Intérieur ouvre les portes de la place Beauvau à 20H00 aux représentants syndicaux de la police, a indiqué son entourage.

M. Darmanin ne s'est pas encore exprimé depuis que le mouvement a été initié il y a une semaine.

Les protestations, qui se manifestent principalement par des mises en code 562 - ce qui signifie un service minimum assuré dans les unités - et par des arrêts maladie, sont difficilement quantifiables.

Mais elles entraînent un net ralentissement de l'activité dans certains des plus gros tribunaux de France cette semaine, une baisse à pondérer toutefois avec la relative accalmie qui s'est installée après les émeutes urbaines du mois dernier.

En Seine-Saint-Denis, l'un des départements les plus pauvres et criminogènes du pays, le nombre de gardes à vue nocturnes tourne autour d'une quinzaine contre 35 à 70 habituellement. "Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu cela en Seine-Saint-Denis", a déclaré à l'AFP le procureur de Bobigny Eric Mathais.

À Marseille, le nombre de défèrements est "bas voire historiquement bas" pour la juridiction avec "70-75% d'activité en moins", a indiqué une source judiciaire locale. Et à Paris, ce volume a été divisé par deux à la section de permanence du parquet, d'après une autre source judiciaire.

"On est en pleine crise", a dit à l'AFP Linda Kebbab, secrétaire nationale du syndicat Unité SGP Police. "Je pense que le ministre (Gérald Darmanin) a conscience que les résultats dans les services sont impactés et que ce n'est pas sporadique", a-t-elle assuré.

- "Grande fatigue" -

"On attend que ce (jeudi) soir, ce ne soit pas un discours stérile et qu'on nous dise pas: on vous comprend mais vous n'aurez rien", a averti Linda Kebbab, qui précise qu'il ne s'agit "pas d'un mouvement de défiance vis-à-vis du ministre".

Linda Kebbab, secrétaire nationale du syndicat Unité SGP Police, le 6 octobre 2020 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Son syndicat Unité SGP Police demande, en particulier, la création d’un statut spécifique du policier mis en examen, excluant la détention provisoire d’un agent agissant en mission.

Mais pour un autre syndicaliste, Anthony Caillé (CGT-Intérieur-Police), "avoir une justice d'exception à l'endroit des policiers, ça n'est pas entendable, pas acceptable", "ce serait grave dans une république, une démocratie".

Sur franceinfo, Anthony Caillé a cependant souligné que "c'est un métier qui est en extrême souffrance. On n'a qu'à le voir sur le taux d'arrêts maladie et le taux de suicide dans notre profession extrêmement important. Mais à force de demander aux policiers de ne faire que des missions répressives, punitives, ça n'est pas tenable".

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine, "la majorité des collègues ont ralenti leur activité. Beaucoup sont épuisés par toutes les missions de ces derniers mois, gilets jaunes, émeutes, les retraites... Ça n'a pas arrêté. Les rappels, les décalages horaires, les manques d'effectifs dans tous les services. Il y a une grande fatigue qui se fait sentir", a fait valoir à l'AFP Xavier Bounine, secrétaire zonal d'Alliance.

Des policiers en position lors d'émeutes à Marseille, le 1er juillet 2023 dans les Bouches-du-Rhône ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

Le déclencheur du mouvement est venu de Marseille il y a une semaine avec l'incarcération d'un policier de la BAC (brigade anti-criminalité), soupçonné d'avoir roué de coups un homme de 22 ans, avec trois autres collègues, dans la nuit du 1er au 2 juillet. Les faits se seraient produits lors des émeutes qui ont embrasé le pays à la suite de la mort de Nahel, tué par un policier lors d'un contrôle routier.

Dans cette affaire, quatre policiers ont été mis en examen pour violences en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une ITT (incapacité totale de travail) supérieure à huit jours. L'un d'eux a donc été incarcéré.

L'appel du policier contre son placement en détention provisoire sera examiné le 3 août par la chambre de l'instruction à Aix-en-Provence.