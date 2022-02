Protection sociale des agents territoriaux: le projet de décret adopté

Le projet de décret sur le financement des complémentaires santé et prévoyance des agents territoriaux par leurs employeurs a recueilli mercredi une majorité d'avis favorables en Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), malgré les réserves de plusieurs syndicats.

"Le texte a reçu 20 avis favorables (dont 16 du collège employeurs), 10 avis défavorables et 5 abstentions dans le collège syndical", a indiqué le CSFPT, une instance qui réunit syndicats et représentants des collectivités.

La menace d'un vote unanimement défavorable des syndicats, qui aurait provoqué une deuxième lecture obligatoire du projet de décret, ne s'est donc pas concrétisée et la voie est désormais libre pour la publication du texte.

Concrètement, le projet de décret examiné mercredi fixe le montant minimal de la participation obligatoire des collectivités au financement des complémentaires prévoyance et santé (mutuelles pour l'essentiel) de leurs près de 2 millions d'agents.

Le texte prévoit que les collectivités versent au moins 7 euros par mois pour la prévoyance à partir de 2025 et au moins 15 euros par mois pour la santé dès 2026.

Des engagements pris en application d'une ordonnance de février 2021, qui oblige les employeurs des trois versants de la fonction publique (Etat, territoriale, hospitalière) à participer au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, comme les employeurs privés sont tenus de le faire depuis 2013.

Un accord unanime sur la prise en charge par l'Etat des cotisations santé de ses 2,5 millions d'agents avait déjà été signé fin janvier.

Concernant la fonction publique hospitalière (1,2 million d'agents), "le ministère de la Santé concerte actuellement avec les partenaires sociaux", a indiqué le ministère de la Fonction publique à l'AFP.

- Unité fissurée -

Réagissant au feu vert du CSFPT, l'entourage de la ministre Amélie de Montchalin s'est félicité qu'elle "ait tenu son engagement avant la fin de la mandature".

Le décret "constitue une avancée notable pour tous les fonctionnaires", s'est réjoui le porte-parole de la Coordination des employeurs territoriaux Philippe Laurent.

"Ce texte est intéressant aussi parce qu'il permet aux employeurs d'avoir un levier supplémentaire pour une politique des ressources humaines globale et ambitieuse", a-t-il encore soutenu.

Le ton est nettement moins enthousiaste du côté des syndicats. Cinq organisations représentatives ont dénoncé mercredi dans une déclaration commune des dispositions "toujours aussi indigentes" et ont déposé de nombreux amendements au texte présenté mercredi en séance.

La CGT, la CFDT, FO, l'Unsa et la FA-FPT s'étaient déjà associés en décembre pour boycotter l'examen d'une première version du projet de décret.

Mercredi, ils ont à nouveau déploré ensemble "un projet de décret imposé à l'ordre du jour (du CSFPT) par la ministre de la Transformation de la fonction publique", avant que l'unité syndicale ne se fissure au moment du vote.

FO Territoriaux s'est en effet prononcé pour le projet de décret, y voyant "une avancée sociale" pour les agents.

"La confiance dans l'intersyndicale est remise en cause par FO", a critiqué la CGT.

L'Unsa a de son côté estimé que "les négociations (avec les employeurs territoriaux) n'étaient pas abouties à ce jour. Nous regrettons le passage en urgence de ce projet de décret", a souligné le syndicat.

Des négociations doivent désormais s'engager entre employeurs territoriaux et syndicats sur un second décret, qui portera sur des dispositions plus techniques.