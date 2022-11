Protection des enfants en ligne: "absolument", répond Musk à Macron

Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, interpellé par le président français Emmanuel Macron, répond que les enfants seraient protégés en ligne ( AFP / OLIVIER DOULIERY )

Interpellé par Emmanuel Macron, le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a répondu vendredi que "absolument", les enfants allaient être protégés en ligne, alors que le président français a lancé un "laboratoire" sur la question avec des acteurs internationaux.

M. Macron a initié jeudi à Paris un "laboratoire pour la protection de l'enfance en ligne", réunissant plateformes, ONG et régulateurs, pour répondre à l'exposition croissante des mineurs à la pornographie, au harcèlement et à la violence en ligne.

"@elonmusk, Will the bird protect our children ?" ("L'oiseau protègera-t-il nos enfants ?)", a tweeté le chef de l’État en référence au célèbre logo du réseau social en forme d'oiseau bleu.

"Absolument", a répondu en français le patron de Twitter. "Nous prendrons des mesures à cet égard", a-t-il aussi écrit en anglais.

Le laboratoire a été inauguré lors d'une réunion à l’Élysée avec des organisations non gouvernementales et des représentants des grandes plateformes numériques et moteurs de recherche (Meta, Microsoft, Google, TikTok...) à l'occasion du Forum de Paris sur la Paix.

Le président Emmanuel Macron lors d'une réunion sur la protection de l'enfance en ligne à l'Elysée, le 10 novembre 2022 à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )

"L'espace numérique ne peut pas être un lieu de non-droit. C'est le combat qu'on a mené contre le terrorisme, qu'on mène contre les discours de haine en ligne. C'est ce qu’on doit poursuivre au niveau de la protection de nos enfants", selon Emmanuel Macron.

Le laboratoire doit identifier les "bonnes façons de réguler et de mieux protéger nos enfants en ligne", a souligné le chef de l’État, qui a appelé tous les acteurs "volontaires" à se joindre à l'initiative.