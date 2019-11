Prosecco, du vin bénit pour la Vénitie

Facile à boire et moins cher qu'un champagne, le prosecco connaît un essor foudroyant à l'exportation. De quoi réjouir les amateurs de spritz.

Sans crier gare, le prosecco est devenu, en une dizaine d'années, le vin le plus bu au monde. « Il faut voir nos collines travaillées en terrasses pour comprendre. Elles sont uniques ! », s'exclame Primo Franco, l'un des producteurs les plus emblématiques du prosecco, au cœur de la Vénétie, qui pense que tout le charme de ce vin provient de la magie de son paysage et de l'art de vivre de ses habitants. Comme pour lui donner raison, les collines de Valdobbiadene et celles de Conegliano ont été inscrites en juillet 2019 au Patrimoine mondial de l'Unesco.

C'est un quartier de Trieste, dans le Frioul, qui a donné son nom au vin frizzante. Mais l'appellation prosecco dépasse largement cette ville. Sa superficie de plus de 44 000 hectares, toute hiérarchie de prosecco confondue, s'étend sur neuf provinces, dont quatre dans le Frioul et cinq en Vénétie. Dans cette région, près de Trévise, dans le Valdobbiadene, se trouve le joyau du prosecco, sur une centaine d'hectares : le Cartizze, sorte d'amphithéâtre naturel de 107 hectares de vignes.

« Les gens d'ici le boivent avec tout ce que leur offre leur territoire. C'est notre vin quotidien. » Primo Franco, vigneron-négociant

L'appellation prosecco produit 600 millions de bouteilles par an (contre 360 millions pour le champagne). Une production qui a augmenté de 75 % en quinze ans, mettant parfois en péril des terres surexploitées. D'où la nécessité d'une charte internationale pour protéger l'appellation. Pour autant, la taille moyenne des propriétés reste familiale. La large majorité des 3 000 récoltants possèdent entre 2 et 5 hectares de vignes et vendent leur production à des négociants.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr