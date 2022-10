Propriété intellectuelle: France Brevets cesse d'exister

France Brevets, une structure chargée depuis plus de dix ans de valoriser et protéger les innovations technologiques françaises, va cesser ses activités pour faire place à un nouveau modèle de soutien à la propriété industrielle, a annoncé le gouvernement vendredi soir.

"Plusieurs rapports de la Cour des comptes en 2018 et 2022 ont souligné la nécessité pour France Brevets de réviser son modèle économique en s'ouvrant à de nouvelles missions pour réduire les risques liés à des programmes très capitalistiques comme celui mené dans les NFC" (ndlr : technologie utilisée notamment pour le paiement sans contact), souligne le communiqué diffusé par Bercy.

"Dans ce contexte, France Brevets a amorcé la diversification de ses activités et a envisagé des rapprochements avec d'autres structures comme Bpifrance ou l'INPI. Pour autant, la solidité financière de France Brevets et la capacité à poursuivre son maintien en activité n'a pu se confirmer", poursuit le texte.

"Dans ce cadre, le gouvernement a décidé de réorganiser le pilotage de sa politique de propriété industrielle et de mettre un terme aux activités de France Brevets", cet arrêt ayant été "entériné par le conseil d'administration de la société du 20 octobre 2022", détaille le communiqué.

Créée en 2011, France Brevets avait pour mission, avec le soutien de l'Etat, de mieux armer "les entreprises et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche sur le marché international très concurrentiel en matière d'innovation".

L'Etat, qui veut, selon le communiqué, "démultiplier et fédérer les initiatives et les acteurs clés en matière de propriété industrielle", va s'appuyer sur l'action de Bpifrance et de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) pour renforcer l'accompagnement des entreprises, en particulier les PME et les start-up en matière de propriété intellectuelle.

Les détails de ce plan seront présentés "dans les prochaines semaines, en lien avec l'ensemble des acteurs concernés", indique le communiqué.