"Propositions à la c*n" : Laurent Berger fustige la "course à l'échalote derrière le RN"

Le leader syndical déplore de propositions "toutes plus délirantes les unes que les autres", notamment sur la question d'une justice d'exception.

Laurent Berger, le 29 avril 2021, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

"Halte au feu des propositions à la c*n!". Laurent Berger s'est inquiété du "climat démocratique détestable" dans le pays, en référence notamment à la sortie du numéro 2 des Républicains Guillaume Peltier sur la question d'une justice d'exception, dimanche 30 mai. Ce dernier avait demandé, en matière de terrorisme, "le rétablissement de la Cour de sûreté" qui "au cas par cas, pourrait placer en rétention de sûreté", le tout sans appel.

"C'est la course à l'échalote des propositions toutes plus délirantes les unes que les autres", a déploré le secrétaire général de la CFDT, à l'antenne de RTL, lundi 31 mai. "Il faut évidemment respecter l'Etat de droit et le fonctionnement démocratique. On n'a pas intérêt à faire la course à l'échalote derrière le Rassemblement national. Il y a des questions économiques, sociales, démocratiques, sociétales qui sont posées. Il faut y répondre et ne pas aller simplement sur le terrain du Rassemblement national", juge t-il, constatant la porosité croissante entre RN et élus d'autres bords.

"Il y a une digue qui cède à beaucoup d'endroits, dans le paysage politique, syndical. Un certain nombre de digues sautent, et on a besoin d'une parole publique plus apaisée, plus responsable. Les responsables publics doivent avoir une parole suffisamment claire pour qu'on "arrête le délire". "Halte au feu des propositions à la con!", "halte au feu du sentiment qu'il faut monter les uns contre les autres", a t-il lancé.

Larrivé dénonce les "loufoqueries" de Peltier

Dimanche sur RTL , Guillaume Peltier a redit son opposition au "front républicain" et en matière de terrorisme il avait demandé "le rétablissement de la Cour de sûreté". "Si le Conseil constitutionnel s'y oppose, nous pourrons proposer ça par référendum au peuple français, pour protéger les Français", a-t-il ajouté.

Le député LR de l'Yonne Guillaume Larrivé a rapidement pris ses distances avec ces propos, soulignant que "la possibilité de faire appel, en matière pénale, n'est ni une vieillerie ni une marotte de méchant gauchiste-laxiste, mais un progrès auquel il n'est pas question de renoncer dans un État civilisé". "Les loufoqueries (économiques ou juridiques...) proposées à titre personnel par tel ou tel 'responsable' de la direction n'engagent évidemment pas le parti", a ajouté dans un tweet Guillaume Larrivé, spécialiste des questions régaliennes, et qui avait brigué la présidence de LR en 2019.