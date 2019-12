Propos sur le CRIF et sur Marine Le Pen : la course aux populismes de Mélenchon

Les propos étonnent peut-être, ils glacent sûrement. Vendredi, dans un post de blog consacré à la défaite du chef du parti travailliste britannique Jeremy Corbyn lors des législatives britanniques du 12 décembre, Jean-Luc Mélenchon a probablement franchi une ligne rouge. Celle d'un antisémitisme dont le chef des Insoumis, bien sûr, se défend.Corbyn « a dû subir sans secours la grossière accusation d'antisémitisme à travers le grand rabbin d'Angleterre et les divers réseaux d'influence du Likoud. [...] Retraite à points, Europe allemande et néolibérale, capitalisme vert, génuflexion devant les ukases arrogantes des communautaristes du CRIF (NDLR : Conseil représentatif des Institutions juives de France) : c'est non. Et non, c'est non. »Des déclarations qui ont entraîné une réaction musclée de Christophe Castaner. « La haine et le complotisme se nourrissent de sous-entendus douteux et de préjugés nauséabonds. Les propos tenus par M. Mélenchon sont choquants et inappropriés à notre débat républicain », a tweeté le ministre de l'Intérieur. La haine et le complotisme se nourrissent de sous-entendus douteux et de préjugés nauséabonds.Les propos tenus par M. Mélenchon sont choquants et inappropriés à notre débat républicain.La République est toujours plus forte quand elle est rassemblée.https://t.co/0nGnwDcbUS-- Christophe Castaner (@CCastaner) 14 décembre 2019Mélenchon, ancien socialiste, en rupture depuis une dizaine d'années avec sa famille d'origine, peut-il ignorer avec quelles allumettes il joue ? « Je ne suis pas un aventurier. J'organise, je prévois, je calcule », écrivait-il en 2016 dans « Le Choix de l'insoumission » (avec Marc Endeweld, Seuil). Dont acte.Un axe «rouge-brun» ?Le trouble est d'autant plus profond que ce blog fait suite à des déclarations pour le moins ambiguës sur Marine Le Pen. C'était le 5 décembre. Jean-Luc Mélenchon défile alors à Marseille ...