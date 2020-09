Propos de Macron sur les écologistes : "Bientôt, il dira qu'on mange des enfants", s'indigne le maire de Grenoble

Le président de la République avait raillé les opposants au déploiement de la 5G, les qualifiant de partisans du "retour à la lampe à huile".

Eric Piolle, à Blois, le 29 août 2020 ( AFP / Guillaume SOUVANT )

Le maire EELV de Grenoble Eric Piolle a vivement réagi aux déclarations d'Emmanuel Macron sur certains élus écologistes opposés à la 5G, qu'il décrit comme préférant le modèle "Amish", du nom de la communauté américaine vivant en autarcie comme au XVIIIe siècle.

"C'est totalement outrancier", a répondu Eric Piolle, à l'antenne de Franceinfo . "On pense à trois choses quand on écoute le président de la République dire cela. D'abord, il y a cette caricature d'un modèle néolibéral qui, finalement, n'est plus en phase avec les aspirations de la société et devient extrêmement violent. Et Macron, finalement choisit ce camp de la violence. Bientôt, il dira qu'on mange les enfants !", fustige t-il, avant de poursuivre :

"La deuxième, c'est qu'il y a une vraie question sur les gaz à effet de serre. Le poids du numérique dans ces émissions est grandissant, donc il nous faut réfléchir là où on nous dit que les gaz à effet de serre liés au numérique vont être multipliés par deux", met-il en avant. "Et puis, il y a une troisième chose, c'est ce mépris des territoires", estime t-il, ajoutant que "le Président "devient extrêmement violent", ajoute-t-il.

Les premières fréquences attribuées le 29 septembre

Le député LFI François Ruffin, qui réclame un référendum sur la 5G, accuse le chef de l'Etat de se renier, jugeant qu'il aurait "tacitement" validé fin juin l'ensemble des 149 propositions de la Convention citoyenne sur le climat, à l'exception de trois, dont la 5G ne faisait pas partie. "La question n'est pas de 'croire au modèle amish' mais de croire à la parole donnée", abonde Julien Bayou, numéro un d'EELV.

Evolution de la vitesse et des caractéristiques des différentes générations de réseaux mobiles ( AFP / )

Argument repris par Greenpeace et d'autres ONG environnementales qui ont également rappelé que la Convention climat avait proposé un moratoire sur le déploiement de cette technologie. Inquiets de possibles effets néfastes de la 5G sur la santé et d'impact environnemental, les signataires de la tribune au JDD demandent "un moratoire, au moins jusqu'à l'été 2021", alors que les enchères d'attribution des premières fréquences débutent le 29 septembre.