Propos de Finkielkraut sur le viol : quatre députés LFI saisissent le procureur

Après les propos d'Alain Finkielkraut tenus mercredi sur LCI sur le viol, quatre députés La France insoumise ont saisi le procureur de la République de Paris, indiquent-ils ce vendredi, dans un communiqué.« Mathilde Panot, députée du Val-de-Marne, Danièle Obono, députée de Paris, Ugo Bernalicis, député du Nord et Bénédicte Taurine, députée de l'Ariège du groupe la France insoumise ont saisi aujourd'hui [vendredi] le procureur de la République de Paris sur la base de l'article 40 du code de procédure pénale, pour les propos tenus par Alain Finkielkraut le 13 novembre 2019 lors de l'émission La grande confrontation sur LCI », expliquent-ils. Je saisis avec mes collègues @Deputee_Obono, @Ugobernalicis et @BenedictTaurine le Procureur de la République afin de signaler les propos tenus par Alain Finkelkraut lors de mon passage chez @LCI #LaGrandeConfrontation pic.twitter.com/uqup64HKX0-- Mathilde Panot (@MathildePanot) November 15, 2019 « Violez, violez, violez. Voilà ! Je dis aux hommes : violez les femmes. D'ailleurs, je viole la mienne tous les soirs... mais tous les soirs. Elle en a marre, hein, elle en a marre », a lancé Alain Finkielkraut lors de cette émission, au cours de laquelle il avait précédemment fustigé « le politiquement correct », qualifié de « calvaire de la pensée ». « Vous n'avez pas le droit de dire ça », s'est alors indignée la militante féministe Caroline de Haas », tandis que le journaliste David Pujadas lui rétorquait qu'il s'agissait de « second degré ».Des signalements au CSAAu cours de l'émission, Alain Finkielkraut a plus largement critiqué la notion de « culture du viol » et déploré une « extension du concept de sexisme », faisant penser « qu'il y aurait en France énormément de violeurs en puissance ».Les quatre Insoumis « considèrent que ces propos peuvent constituer un délit aux termes de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 » portant sur la ...