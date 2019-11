Propos de Finkielkraut sur le viol : le PS et Nous Toutes dénoncent des mots «inacceptables»

Le Parti socialiste a annoncé vendredi qu'il allait effectuer un signalement au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) après des propos sur le viol tenus jeudi soir par le philosophe Alain Finkielkraut sur LCI. « Je dis aux hommes : violez les femmes. D'ailleurs, je viole la mienne tous les soirs », l'entend-on dire dans un extrait vidéo très court, abondamment commenté sur les réseaux sociaux, vendredi.« Ces propos sont inacceptables. Ils sont un appel au crime et ne doivent pas rester sans réponse. Le Parti socialiste va saisir le @csaudiovisuel et attend une réaction ferme de @LCI », annonce la formation politique dans un tweet. Ces propos sont inacceptables. Ils sont un appel au crime et ne doivent pas rester sans réponse. Le Parti socialiste va saisir le @csaudiovisuel et attend une réaction ferme de @LCI. Ensemble disons #Stop. https://t.co/iPB74uYNb1-- Parti socialiste (@partisocialiste) November 14, 2019 Dans la matinée, les propos avaient d'abord été critiqués, également sur Twitter, par la militante féministe Caroline de Haas, puis par le compte du collectif #NousToutes dont elle est membre. Des messages partagés au total plusieurs milliers de fois, de nombreux internautes évoquant la possibilité de poursuites judiciaires à l'encontre de l'intellectuel pour apologie du viol. Hier, sur @LCI, Alain Finkielkraut a dit: "Je viole ma femme tous les soirs, elle en a marre". Je ne sais pas quoi faire de cela. Soit ce monsieur est violent, soit il trouve ça drôle de caricaturer le viol conjugal. Soit les deux. Dans tous les cas, il a besoin d'aide.-- Caroline De Haas (@carolinedehaas) November 14, 2019 L'affaire Polanski s'invite en plateauAlain Finkielkraut et Caroline de Haas intervenaient jeudi soir au cours d'une émission de LCI intitulée « La grande confrontation - Toutes les opinions sont-elles bonnes à dire ? ». À 22h07, David Pujadas interroge Caroline de Haas sur des phrases à ...