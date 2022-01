Propos d'Emmanuel Macron : "Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui ?", demande Gabriel Attal

Emmanuel Macron a déclaré mardi, être décidé à "emmerder" les non-vaccinés "jusqu'au bout" en "limitant pour eux, autant que possible, l’accès aux activités de la vie sociale".

Gabriel Attal à Paris, le 5 janvier 2022. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a estimé mercredi 5 janvier que les propos d'Emmanuel Macron, qui a dit mardi vouloir "emmerder" les non-vaccinés, étaient "en deçà de la colère d'une grande partie des Français".

"Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui ?" , s'est-il interrogé lors d'un point presse à l'issue du Conseil des ministres.

"Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin", a-t-il tranché, soulignant les difficulté que rencontrent les soignants, les restaurateurs ou encore les personnes âgées.

"On agit, on explique et on assume"

"Les propos du président de la république me semblent très en deçà de la colère d'une grande partie des Français, a insisté Gabriel Attal. Nous allons continuer à assumer cette responsabilité : on agit, on explique et on assume."

"Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder . Et donc on va continuer de le faire, jusqu'au bout. C'est ça, la stratégie", a déclaré le chef de l'État dans Le Parisien , enflammant de nouveau les débats sur le pass vaccinal à l'Assemblée, opposants de gauche comme de droite qui ont dénoncé des "insultes" qui "divisent" les Français.