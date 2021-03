Proportionnelle: Richard Ferrand (LREM) "craint que ce soit trop tard" pour 2022

Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand (LREM), le 26 janvier 2021 à l'Assemblée à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand (LREM) "craint" qu'il ne soit "trop tard" pour mettre en place la proportionnelle aux législatives 2022, a-t-il indiqué mercredi, alors que le MoDem fait pression au sein de la majorité.

"J'ai toujours indiqué que j'étais favorable" à une "dose de proportionnelle", mais "faut-il le faire maintenant ? Je pense que si on avait dû le faire, on aurait dû le faire un peu plus tôt", a-t-il estimé sur BFMTV.

"C'est le sentiment que j'ai. Le débat risque d'être très limité dans le temps. Moi, quand je vais dans mon Finistère ou ailleurs, personne ne me parle de ça", a ajouté l'élu breton.

"Est-ce que vous croyez que les Français se disent, il serait temps que les députés réforment leur mode de scrutin. Je n'ai pas le sentiment que ça les obsède", a poursuivi le titulaire du perchoir.

"Je crains que ce soit trop tard", mais "ce n'est pas moi qui décide, c'est encore possible", a nuancé Richard Ferrand. "Il faut le décider un an avant juin 2022, si ça doit être fait, c'est maintenant".

"C'était une promesse d'Emmanuel Macron, qui était un élément d'un ensemble (la réforme constitutionnelle), lequel ensemble a été avorté", a-t-il rappelé.

L'introduction de la proportionnelle est le cheval de bataille du président du MoDem François Bayrou, tandis que LREM et l'exécutif se montrent très prudents à ce sujet ces dernières semaines.

Le chef de file des députés MoDem Patrick Mignola a déposé coup sur coup deux propositions de loi en faveur de la proportionnelle.

Les trois présidents des groupes de la majorité, Christophe Castaner (LREM), Olivier Becht (Agir Ensemble) et Patrick Mignola doivent se rencontrer à ce sujet. Le rendez-vous, initialement prévu ce mercredi, a été reporté au 17 mars.

adc-el/shu