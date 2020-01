Propagation du virus 2019-nCoV : comment les scientifiques tentent de prédire l'épidémie

En l'espace de 24 heures, la Chine serait passée de 2000 à près de 2800 cas confirmés du nouveau coronavirus 2019-nCoV, selon les autorités. Mais il ne s'agit que des cas avérés : selon des chercheurs de l'Université de Hong-Kong, il y aurait en réalité déjà plus de 40 000 cas dans le pays.C'est tout l'enjeu des recherches des épidémiologistes sur le coronavirus : essayer d'en mesurer l'ampleur réelle et prévoir l'évolution de l'épidémie. Simon Cauchemez, responsable de l'unité de Modélisation mathématique des maladies infectieuses à l'Institut Pasteur nous explique comment fonctionnent les modèles mathématiques qui permettent d'évaluer la vitesse de transmission du virus.« Il y a deux critères à prendre en compte : la transmissibilité du virus et l'intervalle de transmission », détaille-t-il. En clair : si une personne est infectée, à combien de personnes va-t-elle transmettre le virus et en combien de temps ?Un virus encore mystérieuxMais ces critères mathématiques doivent être pondérés par les événements, qui peuvent les modifier. « Par exemple, nous avons dû revoir nos calculs à partir du moment où les autorités chinoises ont pris les mesures de mises en quarantaine », explique Simon Cauchemez. Cette décision a en effet modifié l'évaluation de la transmissibilité du virus en limitant les possibilités de déplacement des personnes infectées à Wuhan.Les festivités du Nouvel An chinois sont aussi des paramètres à prendre en compte pour les chercheurs, puisque à cette période, les déplacements de populations sont très importants.Mais la véritable difficulté aujourd'hui repose sur le virus lui-même, que l'on connaît encore peu. « C'est le problème des maladies émergentes, admet Simon Cauchemez. On n'en connaît pas les caractéristiques clés », ce qui rend difficile la prévision de son évolution.