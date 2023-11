Pronostic Nantes Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Francesco FARIOLI (Entraineur Nice OGCN) during the Ligue 1 Uber Eats match between Olympique Gymnaste Club Nice and Olympique de Marseille at Allianz Riviera on October 21, 2023 in Nice, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport)

Nice trace sa route à Nantes

L’affiche du samedi soir en Ligue 1 nous amène à la Beaujoire avec un duel entre Nantes et Nice. Le club de Loire-Atlantique avait relevé la tête après un début difficile cette saison mais est retombé dans ses travers en s’inclinant 3 fois de suite face à Lens, Reims et Metz. Le week-end dernier, les Nantais avaient l’opportunité de se reprendre lors de la réception du Havre, mais n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul (0-0). A la suite de ce résultat, les Nantais ont reculé à la 11 e place avec 15 points, soit 4 de plus que le premier relégable, et ont vu leur coach Aristouy se faire débarquer, remplacé par Gourvennec. Avec un seul but inscrit lors des 4 dernières journées, Nantes fait face à un véritable challenge lors de la réception de Nice, meilleure défense de Ligue 1.

