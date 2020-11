Promotion du sport en entreprise: le Sénat vote un dispositif consensuel

Le Sénat à majorité de droite a voté jeudi à l'unanimité, avec le soutien du gouvernement, un dispositif consensuel pour promouvoir la pratique du sport en entreprise, réparant ainsi "un raté" sur une précédente version de cette disposition.

Pour l'auteur de l'amendement, Michel Savin (LR), il s'agit de lever "une ambiguïté" quant aux avantages que peuvent proposer les entreprises à leurs salariés pour favoriser la pratique sportive: mise à disposition d'équipements ou aides financières.

Ces avantages sont aujourd'hui exonérés de prélèvement social, en application de circulaires pour favoriser le sport en entreprise. Cependant, "des conflits juridiques demeurent", selon M. Savin pour qui "il est urgent de sécuriser les entreprises et les encourager à promouvoir la pratique du sport".

La loi ASAP pour l'accélération et la simplification de l'action publique, adoptée définitivement par le Parlement fin octobre, a ainsi modifié le code de la Sécurité sociale dans ce sens, afin d'exonérer de cotisations sociales les avantages versés par les employeurs à leurs salariés au titre du sport.

Mais en première lecture du projet de budget de la Sécurité sociale, l'Assemblée nationale a écrasé cette disposition, à la demande du gouvernement pour qui la rédaction n'était pas satisfaisante.

La nouvelle version proposée par M. Savin dans le cadre de l'examen en première lecture au Sénat du projet de budget de la Sécu est "plus précise et surtout plus efficace", selon son auteur.

Elle autorise l'employeur, même lorsqu'il existe un CSE, à mettre à disposition des équipements ou à financer des prestations pour favoriser le sport en entreprise et stipule que les conditions d'application de l'exemption de "l'ensemble des prélèvements sociaux" seront précisées par décret.

"Le gouvernement s'est engagé à prendre ce décret au plus tard au 1er mars 2021", a précisé M. Savin.

Après "un mea culpa" du gouvernement, pour "la situation inconfortable" créée, le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt a salué un dispositif "équilibré qui répond à l'objectif de promotion du sport en entreprise". Il est directement opérationnel et sécurisé juridiquement", a-t-il jugé.

"Nous tombons sur un bon accord (...) mais nous avons vu une forme de désordre très mauvais en termes de message envoyé au monde sportif français", a déclaré le président du groupe PS et ancien ministre des Sports Patrick Kanner, pour qui "la pratique du sport doit être encouragée partout".

Selon M. Savin, "l'activité physique en milieu professionnel diminue par exemple de 32% les arrêts de travail, soit une économie de 4,2 milliards d'euros potentiels par an, elle diminue les troubles musculosquelettiques et augmente la productivité de 12%".