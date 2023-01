Promis, ces dix mecs vont exploser en 2023

Très bientôt, tout le monde ne parlera que d'eux. Alors en attendant qu'ils percent pour de bon, vous pouvez déjà vous rencarder sur leur profil, leur histoire et leurs faits d'armes. Vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas prévenus.

Rico Lewis (latéral droit, Manchester City, 18 ans)

El Chadaille Bitshiabu (défenseur central, PSG, 17 ans)

Ce n'est jamais simple pour un jeune joueur de réussir à faire son trou dans un effectif voué à jouer la victoire finale dans tous les tableaux, où tous les postes sont doublés voire triplés. C'est pourtant le petit exploit qu'a accompli Rico Lewis en fin d'année passée à Manchester City. Et l'Anglais, majeur depuis fin novembre, détient déjà un record : il est devenu le plus jeune buteur en Ligue des champions lors d'une première titularisation , le 2 novembre dernier face à Séville. Ce latéral de poche (1,69m) a tout du joueur moderne à ce poste : rapide, capable d'apporter offensivement, dribbleur dans l'âme avec un pied en or. Pep Guardiola l'a déjà adopté :Avec des formateurs au poste nommés Kyle Walker et João Cancelo, difficile d'imaginer que le jeune Anglais n'ait pas un avenir tout tracé devant lui.Alors oui, c'est un nom que l'on entend grosso modo depuis l'été 2021 , période à laquelle ce gamin…