Prolonger le confinement pourrait causer des "dégâts irrémédiables", estime Aurélien Pradié

Alors que le Premier ministre Jean Castex doit annoncer jeudi si le confinement pourra être levé ou non comme prévu le 15 décembre , le député LR Aurélien Pradié a estimé mercredi 9 décembre que prolonger le confinement serait "une erreur". "Le confinement n'était pas une erreur, le poursuivre en serait une : le rôle du responsable politique n'est pas d'être un hygiéniste, le rôle du responsable politique est, à un moment, de lever la tête et de dire maintenant nous devons choisir entre un mal et un plus grand mal", a estimé le numéro 3 des Républicains sur Public Sénat .

Il a souligné "les dégâts irrémédiables que ces confinements, des méthodes moyennâgeuses, sont en train de provoquer sur nos sociétés" , citant des entreprises qui "ne se relèveront pas", "la détresse psychologique majeure" de certains Français, les "10 millions de personnes en difficultés d'accès à l'alimentation", le "million de pauvres supplémentaires". "Il est temps que des responsables politiques, dont c'est le rôle, tiennent ce discours-là", a-t-il jugé, en expliquant s'être "retenu de le tenir depuis plusieurs mois" pour "ne pas interférer avec l'urgence sanitaire".

"Ma responsabilité politique de député de la nation est aujourd'hui de tirer la sonnette d'alarme sur le déséquilibre entre l'intérêt sanitaire et les libertés publiques et individuelles" , même si "c'est très difficile de dire ça" et que "je risque d'être accusé d'être irresponsable". "Il n'est pas acceptable que nous nous habituions à une forme d'aliénation quotidienne de nos libertés car tout ça fera que nous nous réveillerons avec une gueule de bois terrible", a-t-il insisté. Evoquant les attestations pour se déplacer, les stations de ski ouvertes mais avec des remontées mécaniques fermées, ou encore les contrôles aux frontières évoqués pour les retours de Suisse en fin d'année, il a estimé que "nos libertés laissent des plumes dans ce concours Lépine de la bêtise technocratique".

Pour éviter une troisième vague de l'épidémie de Covid-19, il a appelé à organiser des campagnes de dépistage massives avant et après les vacances de fin d'année.

Le vice-président des Républicains Gilles Platret a abondé sur RFI en jugeant que "la prolongation du confinement créerait plus de dégâts que d'avantages", en particulier "des psychologiques, psychiatriques, terribles". A l'extrême-droite, le numéro deux du RN Jordan Bardella a évoqué "des mesures arbitraires" à propos de l'objectif de 5.000 contaminations pour pouvoir lever le confinement, en plaidant pour "une ouverture avec prudence".