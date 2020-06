Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Prolongation du chômage partiel pour l'emploi à domicile Reuters • 05/06/2020 à 13:55









PROLONGATION DU CHÔMAGE PARTIEL POUR L'EMPLOI À DOMICILE PARIS (Reuters) - L'indemnité exceptionnelle dédiée aux salariés à domicile mise en place pendant la crise liée au coronavirus a été reconduite mais s'éteindra à la fin du mois de juin, annonce vendredi le gouvernement dans un communiqué. Ce dispositif comparable au système de chômage partiel pour les salariés du privé "est reconduit pour le mois de juin afin de protéger (les employés à domicile) contre le risque de perte d'activité et d'aider les particuliers employeurs se trouvant en difficulté à rémunérer leurs salariés", est-il précisé dans un communiqué conjoint des ministères de la Santé, du Travail et des Comptes publics. Ces mesures d'aide exceptionnelle, qui ont fait l'objet de plus d'un million de demandes en avril, "ne seront pas reconduites en juillet". La France compte près de 1,5 million d'employés à domicile et environ 1,9 million de particuliers employeurs. (Myriam Rivet, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.