Prolifération des punaises de lit en Ile-de-France : attention aux arnaques

Elles mesurent moins de 7 mm et font vivre un calvaire à leurs « hôtes ». Les punaises de lit, après avoir presque disparu dans les années 1950, ne cessent de proliférer en France ces dernières années. Avec 100 000 sites -- du studio à l'hôtel de 400 chambres -- touchés en 2018, et une hausse attendue de « 30 % en 2019 », selon Stéphane Bras, porte-parole de la chambre syndicale de la désinfection (CS3D), l'Ile-de-France est particulièrement touchée par le phénomène. La seule façon pour tenter de les éradiquer : faire appel à des professionnels. Problème : difficile de s'y retrouver tant les offres commerciales pullulent sur un marché très porteur, et par ricochet, les arnaques.« Il n'existe pas d'études sur le sujet, déplore Stéphane Bras. Mais nous avons des remontées de terrain qui attestent de charlatanisme. C'est un phénomène de plus en plus présent. »« Il faut absolument qu'on arrive à structurer la filière, insiste Bruno Studer, député (LREM) du Bas-Rhin, à l'initiative de récentes réunions à l'Assemblée nationale sur le sujet. Désinfecter un logement coûte très cher et des personnes peu scrupuleuses ont senti un marché. Des gens payent des fortunes pour se débarrasser des punaises de lit, quelquefois sans résultat. »Un marché de 500 millions d'euros pour les entreprisesCes bestioles, capables de pondre entre 7 et 9 œufs par jour, peuvent s'infiltrer partout, pauvres comme riches, hôtels miteux comme palaces, hôpitaux, bus... « C'est un marché qui représente un chiffre d'affaires global de plus de 500 millions d'euros, réalisé par plus de 1 200 entreprises », détaille Stéphane Bras.LIRE AUSSI > Cinq choses à savoir sur les punaises de litForcément, cela suscite des convoitises. Notamment dans le domaine des punaises de lit pour lequel « il n'existe pas de traitement préventif, mais uniquement curatif », précise Stéphane Bras. Julie Gaultier de ...