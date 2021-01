Projet Hercule : EDF "va dans le mur" si elle ne se transforme pas, estime Bruno Le Maire

Les syndicats d'EDF sont toujours vent debout contre le projet de réorganisation de l'entreprise, que le ministre de l'Economie a défendu mardi lors de ses voeux à la presse, démentant toute volonté de "démantèlement".

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire le 5 janvier à Paris. ( AFP / ERIC PIERMONT )

les quatre principales confédérations syndicales d'EDF, la CFDT, la CGT, FO et la CFE-CGC ont appelé mardi 12 janvier le président Emmanuel Macron à renoncer au très contesté projet "Hercule" qui conduirait "à la désintégration" de l'entreprise.

Ce projet prévoit de scinder EDF en trois entités : une entreprise publique (EDF bleu) pour les centrales nucléaires, une autre (vert) cotée en Bourse pour la distribution d'électricité et les énergies renouvelables et une troisième (azur) qui coifferait les barrages hydroélectriques dont les concessions seraient remises en concurrence sous la pression de Bruxelles.

Les salariés d'EDF se sont déjà mobilisés contre "Hercule" les 26 novembre, 10 et 17 décembre, trois journées lors desquelles près d'un agent sur trois était en grève. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue le 19 janvier. "Les confédérations syndicales demandent donc au président de la République d'entendre et de mesurer cette très forte mobilisation sociale en renonçant au projet Hercule", écrivent les quatre confédérations.

"Aujourd'hui EDF va dans le mur si nous ne sommes pas capables de lui donner les moyens d'investir" , a de son côté déclaré ce mardi le ministre lors de ses voeux à la presse, ajoutant que son "niveau d'endettement n'est pas un niveau d'endettement soutenable". "Ma responsabilité de ministre de l'Economie et des Finances c'est de donner à EDF (...) les moyens de se développer et de rester l'une des plus grandes entreprises énergéticiennes de la planète. C'est ça l'objectif", a-t-il insisté, démendant toute volonté de "démantèlement".

Il s'est cependant engagé à rendre compte aux organisations syndicales de la situation "dès lors que nous aurons une vision plus claire de la position définitive de la Commission européenne". Le projet est subordonné à l'avancée des discussions entre la France et Bruxelles, notamment sur le nucléaire.