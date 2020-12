Projet d'Amazon à Fournès: un député LREM mécontent de la méthode du géant américain

Interpellé vendredi par des opposants au projet contesté d'implantation d'une énorme base logistique d'Amazon à Fournès, village gardois, le député LREM Anthony Cellier s'est dit "mécontent" de la méthode du géant américain accusé par ses détracteurs "d'avancer masqué".

Les opposants étaient venus devant la permanence de M. Cellier avec des pancartes "Macron complice d'Amazon, et vous Anthony Cellier" dans le cadre d'une journée d'action nationale.

"Je ne suis pas content de la méthode (d'Amazon ndrl), de ce que ça a généré localement, de leur absence de communication, de leur absence d'explications. C'est eux qui devraient mener le débat. Quand vous ne répondez pas vous prêtez le flanc au doute, au rejet à la colère", a estimé le député de la circonscription.

Ce dernier recevait des représentants d'Attac et d'autres associations opposées au projet de Fournès, situé près du Pont-du-Gard, et au développement en France du géant américain du commerce en ligne.

Dans l'enquête publique et les documents officiels sur le projet de Fournès, Amazon ne figure pas et il n'est question que d'Argan, spécialisé dans la construction de bases logistiques.

La rencontre entre les opposants et le député réputé favorable au projet s'est tenue devant la presse pendant plus d'une heure à la mi-journée et a tourné au dialogue de sourds.

Le porte-parole d'Attac-France Raphaël Pradeau a notamment demandé au parlementaire gardois "de voter en faveur d'un moratoire sur les entrepôts de e-commerce ou de nous dire pourquoi vous êtes complice du développement d'Amazon sur le territoire sachant qu'Amazon détruit de l'emploi, a un impact climatique désastreux et "pratique massivement l'évasion fiscale".

"Pour vous Amazon est une cible, pour moi c'est un vecteur d'achat", a rétorqué le député estimant que la réflexion des associations était "binaire" et que le monde était "un peu plus complexe".

Refusant de se prononcer sur son soutien ou son opposition au projet de Fournès, il s'est déclaré favorable à des "discussions à l'Assemblée nationale" sur le modèle économique du géant américain.

Localement, il a estimé que son rôle était "d'accompagner" les élus de la Communauté de communes du Pont-du-Gard "pour décider avec eux de l'avenir de leur territoire". "Il serait intéressant qu'Amazon entre en contact avec eux", a-t-il conclu.

"C'est caricatural, nous n'avons eu aucune réponse à nos questions", a pour sa part estimé M. Pradeau.

Les opposants au projet de Fournès prévoient le 30 janvier une journée d'action sur les 14 hectares concernés avec la plantation de 1.000 arbres et une chaîne humaine pour montrer l'emprise du projet d'Amazon.