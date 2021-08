Progression fulgurante du marché de l'abonnement, qui touche désormais de nombreux secteurs

La crise du Covid-19 a renforcé ce mode de consommation en maintenant le lien avec le client malgré les fermetures de magasins.

Le service de streaming musical Deezer. ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Journaux, musiques, films, box, mais aussi automobiles, vêtements ou rasoirs : longtemps circonscrit à quelques activités, l'abonnement s'étend désormais à presque tous les secteurs de l'économie en construisant de nouveaux liens avec le consommateur.

"La crise de 2008 a été un déclencheur : l'abonnement existait avant, mais là, il s'est étendu à plein de domaines de l'économie. La crise du Covid-19 a encore renforcé cela, en maintenant le lien avec le consommateur malgré la fermeture des économies", explique Michael Mansard, directeur de la transformation des business models chez Zuora, qui fournit des services pour aider les entreprises à gérer leur offre d'abonnement.

Un marché multiplié par quatre entre 2012 et 2018

Le marché de l'économie de l'abonnement a été multiplié par quatre entre 2012 et 2018 en Amérique du Nord, Europe et Asie, une croissance bien supérieure à celle de l'économie en général, relevait dernièrement une étude du cabinet McKinsey.

Une des caractéristiques majeures de l'abonnement est de "s'appuyer sur la technologie", note Jean-François Hattier, consultants en gestion de la relation clients et en abonnement. "Toute la relation commerciale passe par internet", secteur parmi les grands vainqueurs de la crise, détaille-t-il.

Et la tendance devrait continuer : selon les prévisions du cabinet spécialisé Juniper Research, les revenus issus des offres d'abonnement devraient presque tripler dans le monde en 2025 par rapport à leur niveau de 2020, avec un marché de près de 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires. "Le fort développement des plateformes pour assurer le système d'abonnements ces dernières années permet désormais à des petites entreprises de se lancer", explique à l' AFP James Moar, l'auteur de l'étude.

Des films aux voitures

Beaucoup d'acteurs récents et dominants dans la culture reposent presque intégralement sur les abonnements. De fait, les analystes financiers qui scrutent les résultats d'entreprises comme Netflix ou Spotify regardent en premier lieu la croissance de leur nombre d'abonnés.

"D'autres domaines, comme celui des logiciels, par exemple avec Photoshop, sont aussi dominés par les formules d'abonnement : cela amortit le coût pour le client, et il peut bénéficier des mises à jour régulières", explique Michael Mansard. L'informatique s'appuie sur l'abonnement depuis longtemps, du renouvellement des antivirus aux cartouches d'imprimante.

Des offres fleurissent désormais pour des biens de consommation courante, du vin aux vêtements en passant par les lames de rasoir. L'automobile a aussi embrayé, avec des offres différentes du leasing, qui comprend une option d'achat à la fin du contrat. Ainsi, des entreprises proposent de louer des citadines pendant trois ans, pour moins de 200 euros par mois sans apport. A la fin de la période, et parfois pendant, il est possible de changer de véhicule.

"Il reste encore des secteurs qui sont moins concernés, notamment tout ce qui touche au service public, à la finance et à la banque. Mais pour ces derniers, on sent que la tendance est enclenchée", souligne Michel Mansard.

La presse, modèle traditionnel qui se renouvelle

Structurellement liée à l'abonnement, la presse écrite a pris à des degrés divers le virage du numérique. Si le New York Times revendiquait fin 2020 plus de 7,5 millions abonnés, et près de neuf sur dix par internet, d'autres titres, notamment locaux ou magazines hebdomadaires, ont eu plus de mal.

"L'abonnement est passé à un nouveau stade. Après avoir essentiellement été un moyen de distribution, puis de commercialisation, il est désormais dans un mode relationnel, avec des interactions permanentes", analyse Jean-François Hattier, en citant les notifications sur téléphone (pushs), les newsletters et forums de discussion qui ont émergé avec pour objectif de convertir les lecteurs en abonnés.

"La bascule s'est faite en premier pour les titres les plus touchés par la perte de la publicité, après la crise de 2008. Aujourd'hui, ce sont surtout des titres quotidiens d'information générale qui ont le mieux réussi, car ils ont pu mobiliser leur puissance financière, journalistique et technologique pour se développer", note-t-il.