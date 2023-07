Programmation militaire : l'Assemblée adopte largement le texte, vote final jeudi au Sénat

L'Assemblée nationale a largement voté mercredi le projet de loi de programmation militaire du gouvernement (LPM), avant une adoption définitive attendue jeudi au Sénat.

"C'est un moment important pour nos armées", "pour la Nation", et "pour les puissances étrangères qui nous observent", "pays alliés ou compétiteurs", a lancé aux députés le ministre des Armées Sébastien Lecornu, en ouverture de séance.

Le projet de loi, qui prévoit 413,3 milliards d'euros alloués aux Armées sur sept ans (2024-2030), a été adopté par 244 voix contre 37, avec le soutien de LR, du RN et du PS.

Quelque 400 milliards d'euros doivent provenir du budget de l'Etat. Les 13,3 milliards restants dépendent de ressources extra-budgétaires.

Pressé par les oppositions à l'Assemblée et par le Sénat d'accélérer les dépenses dès ce quinquennat, le gouvernement a accepté de revoir ses marches: le budget grimpera de 3,3 milliards en 2024 et 2025, puis de 3,2 milliards en 2026 et 2027, et enfin de 3,5 milliards par an jusqu'en 2030.

"Nous avons pu obtenir une rallonge", "grâce du reste à l'intervention du président du Sénat (Gérard Larcher) qui a lui-même contacté la Première ministre", a affirmé le sénateur LR et rapporteur Christian Cambon lors d'un point presse au palais du Luxembourg.

Cette trajectoire, qui devra être confirmée chaque année par les votes du budget de l'Etat, entraînera une forte hausse de 40% par rapport à la précédente LPM (2019-2025).

Mais les oppositions, notamment à gauche, dénoncent des "effets d'annonce", arguant qu'environ 30 milliards iront compenser l'inflation, et qu'une bonne partie des crédits prévus par cette LPM étaient déjà programmés par la précédente.

Les députés LFI et communistes se sont opposés au texte, les écologistes se sont abstenus. Augmenter le budget "mille fois oui", mais "le porter à 413 milliards, mille fois non", a plaidé le chef de file du PCF Fabien Roussel, s'inquiétant d'une "économie de guerre qui se généralise".

La cheffe de file des écologistes Cyrielle Chatelain a, elle, déploré un "manque d'ambition" sur l'Europe de la Défense et les enjeux climatiques.

La LPM doit permettre de renouveler le coûteux arsenal de dissuasion nucléaire, et améliorer le traitement des troupes et de leurs familles.

Le texte prévoit aussi la modernisation de l'appareil militaire, par des investissements importants dans le spatial, le cyber, les drones, etc... Il acte en revanche des reports de livraisons de matériels. Les armées recevront sur la période moins de chars, de Rafale ou de frégates par exemple que ce qui était prévu dans la précédente LPM.

Il créée enfin une commission parlementaire "d'évaluation" des exportations d'armes.